Záchranár našiel nehybne ležiaceho snowboardistu, na pomoc priletel aj vrtuľník z Poľska (foto)

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Členovia Horskej záchrannej služby (HZS) v utorok popoludní zasahovali v centrálnom Salatínskom žľabe v Roháčoch. Jeden zo záchranárov prechádzajúci hrebeňom totiž našiel nehybne ležiaceho 18-ročného poľského snowboardistu."Mladému Poliakovi, ktorý sa s najväčšou pravdepodobnosťou pošmykol v zľadovatenom teréne, odišiel okamžite na pomoc. Do žľabu za ním smerovali zároveň dvaja záchranári HZS, ktorí vykonávali v tom čase službu na lyžiarskej trati. Keďže posádky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby boli nedostupné, záchranári o súčinnosť požiadali poľských leteckých záchranárov TOPR-u," uviedla k zásahu HZS.Do príletu poľského vrtuľníka sa slovenskí záchranári o muža s vážnym poranením hlavy postarali, ošetrili ho a zateplili. "Následne bol v podvese vrtuľníka prevezený na miesto, kde ho preložili na palubu a spoločne so záchranármi TOPR-u smeroval do nemocnice v Poľsku," dodala HZS.