Záchranári hlásia najmenší počet veľkonočných výjazdov pre alkohol, opilo sa však iba 13-ročné dievča

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Záchranári zasahovali počas Veľkonočného pondelka pre problémy s alkoholom na celom území Slovenska osemkrát, čo za posledné roky predstavuje najnižší počet zásahov v tejto súvislosti.Ako ďalej informovala hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová , v roku 2020 pomáhali záchranári 11 osobám pod vplyvom alkoholu, o rok predtým 23 osobám a v roku 2018 zase 15 osobám. Rekordným bol podľa hovorkyne v tejto súvislosti rok 2017, keď potrebovalo pomoc až 72 ľudí pod vplyvom alkoholu s vážnymi zdravotnými ťažkosťami.„Medzi ôsmimi intoxikovanými alkoholom, ktorí potrebovali v pondelok pomoc, bolo jedno dieťa,“ uviedla Krčová. Dodala, že išlo o 13-ročné dievča, ktoré po vypití bližšie neurčeného množstva alkoholu upadlo do bezvedomia a muselo byť po ošetrení vo vážnom stave prevezené do nemocnice.Celkovo bolo na Slovensku počas Veľkonočného pondelka podľa Krčovej potrebných 1 342 zásahov záchranárov. „K najčastejším diagnózam, pre ktoré vyrážali záchranári do terénu, patrili sťažené dýchanie, vysoký tlak a bolesti brucha. Práve bolesti brucha patria k tradičným zdravotným ťažkostiam počas sviatkov,“ spresnila. Dodala, že najčastejšie sú spôsobené prejedaním sa alebo diétnou chybou.