Záchranári hovoria o dobrých podmienkach na vyslobodenie futbalistov

Na videosnímke z 3. júla 2018 fthajský záchranár pomáha zrenenému chlapcovi v jaskyni v Thajsku. Z lekárskeho posudku 12 chlapcov a ich futbalového trénera, ktorí uviazli v jaskyni v Thajsku, vyplýva, že je príliš nebezpečné skúšať ich vyviesť zo zaplavenej jaskyne. Nový lekársky posudok ukázal, že dvaja chlapci a tréner trpia vyčerpanosťou v dôsledku podvýživy. Potápači im tiež začali vháňať kyslík do komory, v ktorej sa nachádzajú. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mae Sai 7. júla (TASR) - Priaznivé počasie a klesajúca hladina vody vytvorili podmienky na vyslobodenie 12 chlapcov a ich futbalového trénera z jaskyne na severe Thajska. Táto situácia sa však skončí, keď znova začne pršať, oznámil v sobotu guvernér provincie Čiang Rai, ktorý vedie záchrannú operáciu.Guvernér Narongsak Osatanakorn podľa agentúry AP povedal, že záchranári čakajú na príchod dvoch skupín potápačov-dobrovoľníkov, ktorí by mali na miesto doraziť neskôr v priebehu soboty alebo v nedeľu. Následne budú pripravení začať s vyťahovaním uviaznutých z jaskyne Tcham Luang Nang Non.uviedol guvernér. Z jaskyne sa podľa neho poradilo odčerpať toľko naplavenej vody, koľko sa len dá,Varoval tiež pred zvyšovaním hladiny oxidu uhličitého v jaskyni.Mladí futbalisti a ich tréner sú v jaskyni už dva týždne. Na prieskum jaskyne sa vydali 23. júna, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a jedlo. V dôsledku silného dažďa ich však v podzemí prekvapili náhle záplavy, ktoré im znemožnili dostať sa von.Thajské orgány teraz bojujú s časom a pokúšajú sa zo zatopených chodieb odčerpať čo najviac vody, aby mohli skupinu vyviesť ešte pred príchodom sezónnych lejakov. Záchranári uviedli, že chcú ešte počkať, kým sa chlapci naučia dostatočne dobre potápať. Ak by však začalo znova silno pršať, pokúsili by sa ich dostať von ihneď.V prvom liste, ktorý uviaznutá skupina nechala vyniesť z podzemia potápačmi cez zaplavené chodby, sa 25-ročný tréner podľa sobotňajších správ ospravedlnil rodičom svojich zverencov vo veku 11-16 rokov. Samotní chlapci vo vlastných odkazoch napísali, že sú v poriadku, ale chýbajú im ich rodiny. Jeden z nich podľa AP tiež uviedol, že sa už teší na vyprážané kura po návrate domov, a ďalší pripomenul, aby mu nezabudli usporiadať narodeninovú oslavu.Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtým najrozsiahlejším v Thajsku. Nachádza sa zhruba 1000 kilometrov severne od metropoly Bangkok blízko hranice s Mjanmarskom. Vzhľadom na neprístupný terén ide o málo známe a pomerne nepreskúmané miesto.