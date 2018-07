Zásah Horskej záchrannej služby, archívna snímka. Foto: HZS Foto: HZS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 5. júla (TASR) - Horskí i leteckí záchranári majú za sebou tri náročné akcie vo Vysokých Tatrách. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že najprv sa v stredu (4.7.) v podvečerných hodinách s prosbou o pomoc obrátil 27-ročný Poliak, ktorý na tiesňovú linku oznámil, že pri schádzaní z Prostredného hrotu uviazol v jednom zo žľabov spadajúcich do Veľkej Studenej doliny.Napriek tomu, že mal pri sebe lano, nebol schopný samostatného zostupu. O súčinnosť požiadala HZS posádku Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka záchranára HZS a spoločne smerovali do doliny. Poliak poskytol GPS súradnice, ktoré uľahčili jeho lokalizáciu. Pomocou navijaka k uviaznutému mužovi spustili horského záchranára, ktorý ho pripravil na transport. Následne oboch letecky evakuovali zo steny a po medzipristátí letecky transportovali späť na heliport.Počas prebiehajúcej akcie v masíve Prostredného hrotu sa na tiesňovú linku HZS dovolal aj 34-ročný slovenský horolezec.uviedla HZS na svojej stránke. Za tmy však už nebolo možné nasadiť leteckú techniku, GPS súradnice, ktoré postihnutý odoslal prostredníctvom aplikácie HZS ukazovali, že sa nachádza v hornej časti Javorovej škáry, spadajúcej do Zadnej Javorovej doliny.Vzhľadom na ťažko dostupný terén, v ktorom sa zranený nachádzal, a neletové podmienky, záchranári HZS zvážili všetky okolnosti a po konzultácii s oznamovateľom sa dohodli, že obaja horolezci, ktorí mali pri sebe veci na bivak, prečkajú noc v stene. Vo štvrtok hneď po svitaní v oblasti Javorovej škáry z vrtuľníka vysadili záchranárov HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí zlanili k zranenému, poskytli mu neodkladné zdravotné ošetrenie a pripravili na letecký transport. O súčinnosť požiadali poľských leteckých záchranárov, keďže tí disponujú vybavením, ktoré bolo potrebné pri tejto záchrannej akcii. Postihnutého spolu so spolulezkyňou pomocou leteckej techniky vyslobodili zo steny a letecky transportovali do Starého Smokovca. Tam ho odovzdali posádke Rýchlej zdravotnej pomoci a previezli do nemocnice v Poprade.Do tretice sa s HZS v nočných hodinách spojili poľskí kolegovia s oznámením, že pri lezení v oblasti Zadného Gerlachu uviazli pri zostupe dvaja poľskí horolezci.priblížila HZS. V ranných hodinách štartovala posádka vrtuľníka VZZS ATE z Popradu spolu s horským záchranárom na palube k uviaznutým. Dvojicu horolezcov pomocou leteckej techniky evakuovali z terénu a transportovali opäť na heliport.