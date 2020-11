Záchranári našli v Západných Tatrách telo ženy, ktorá bola nezvestná od polovice septembra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.11.2020 (Webnoviny.sk) - Horskí záchranári zo Západných Tatier dnes objavili v koryte jedného z potokov v Trnovskej doline telo 65-ročnej ženy, ktorá sa stratila ešte 19. septembra pod vrcholom Baranca. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.65-ročná žena sa stratila v podvečerných hodinách pri zbere lesných plodov, pri následnej pátracej akcii sa ju však horským záchranárom nepodarilo nájsť.Úspech neprinieslo ani následné rozšírené pátranie so 40 zúčastnenými záchranármi, ktorí prvý raz v histórii nasadili do záchrannej akcie dron.Pri opätovnom pátraní sa záchranári na základe nových informácií zamerali na Trnovskú dolinu."V druhý deň pátrania objavili členovia HZS v koryte potoka telo nezvestnej ženy. Po potrebných úkonoch telesné pozostatky za pomoci lanovej techniky vyslobodili z nedostupného terénu a pomocou nosidiel a terénneho auta transportovali do údolia, kde ich odovzdali príslušníkom polície a obhliadajúcemu lekárovi," uviedla HZS.