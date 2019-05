Záchranári počas eurovolieb ošetrili päť členov volebných komisií

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 26. mája (TASR) – Záchranári počas sobotných (25.5.) volieb do Európskeho parlamentu ošetrili päť členov volebných komisií. TASR o tom v nedeľu informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) Alena Krčová.V okrese Snina posádka ZZS zasahovala pri mužovi s akútnymi bolesťami brucha a previezla ho do nemocnice.uviedla Krčová.Zásah záchranárov si vyžiadal aj zdravotný stav členky volebnej komisie v Levickom okrese s náhlou nevoľnosťou a závratmi, ktoré ju postihli po uzavretí volebných miestností pri sčítavaní hlasov. Všetci pacienti boli prevezení do nemocničných zariadení.Okrem pomoci pre členov volebných komisií vyslalo OSZZS posádku aj k žene, ktorá spadla pred volebnou miestnosťou v okrese Trstená a bola po ošetrení prevezená do nemocnice s vážnym úrazom dolnej končatiny.