Záchranári pomáhali uviaznutým horolezcom a vyčerpanému turistovi

Vysoké Tatry 5. augusta (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v nedeľu (4.8.) večer vo Vysokých Tatrách dvojici uviaznutých poľských horolezcov aj vyčerpanému českému turistovi. Z HZS informovali, že horolezci požiadali o pomoc z masívu Prostredného hrotu.Vo východnej stene počas zostupu zlanili do neschodného terénu, odkiaľ nedokázali pokračovať. K miestu uviaznutia letecky dopravili dvoch záchranárov HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí uviaznutých ľudí lokalizovali v nadmorskej výške 2110 metrov. Muža vo veku 41 rokov a 31-ročnú ženu z terénu postupne evakuovali palubným žeriavom a po medzipristátí pri Téryho chate letecky dopravili do Starého Smokovca. Poliaci boli vystavení nepriaznivému daždivému počasiu, boli mierne podchladení a preto ich po prílete odovzdali do rúk lekárke, ktorá ich vyšetrila. Domov pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.HZS prijala žiadosť o pomoc z Vysokých Tatier aj pre 72–ročného turistu českej národnosti, ktorý schádzal zo Skalnatého plesa a v hornej časti zjazdovky v oblasti Čučoriedok v Tatranskej Lomnici začal pociťovať celkové vyčerpanie. Podľa jeho slov mal za sebou náročnú túru ešte v predchádzajúci deň, čo pravdepodobne dopomohlo k jeho oslabeniu. Záchranári HZS muža po príchode vyšetrili, keďže bol premoknutý od dažďa, aj zateplili. Po krátkom oddychu ho potom terénnym vozidlom transportovali do ubytovacieho zariadenia v Tatranskej Lomnici.