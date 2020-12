Záchranári si želajú, aby ľudia nepoužívali žiadnu pyrotechniku. Sme preťažení, vravia

30.12.2020 - Záchranári zo Zdravotnej záchrannej služby (ZZS) apelujú na ľudí, aby pri používaní pyrotechniky dbali na prevenciu. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Operačného strediska ZSS Alena Krčová.Ak ľudia chcú počas silvestrovských osláv používať pyrotechniku, mali by podľa Krčovej kupovať overenú a certifikovanú zábavnú pyrotechniku s návodom na použitie, ktorej dátum spotreby ešte neexpiroval.

Deťom do rúk nepatrí

Otravy alkoholom

Pomoc na tiesňovej linke

Záchranári varujú pred používaním podomácky vyrobenej, poškodenej či zlyhanej pyrotechniky. Hazardovaním so životom je aj jej odpaľovanie pod vplyvom alkoholu alebo drog. Pyrotechnika podľa hovorkyne nepatrí do rúk deťom.„Na tiesňovej linke 155 nie sme fanúšikmi žiadnej pyrotechniky. V kontexte pandémie, plných nemocníc a unavených zdravotníkov by sme boli najradšej, keby sa ľudia zdržali akéhokoľvek používania pyrotechniky. Sme preťažení, netreba nám pridávať ďalšiu prácu,” uviedla Krčová.Počas silvestrovskej noci na prelome rokov 2019 a 2020 sa pri neopatrnej manipulácii so zábavnou pyrotechnikou na celom Slovensku zranilo 27 ľudí, našťastie bez fatálnych následkov.Pri popáleninách je podľa záchranárov potrebné rýchlo a dostatočne dlho (aspoň 20 minút) chladiť postihnuté miesto. Na ochladenie je vhodná tečúca voda.Ak nie je k dispozícii, na chladenie sa hodí aj minerálka či ovievanie. Ak ide o popáleniny väčšieho rozsahu, je potrebné zavolať na linku tiesňového volania 155 alebo vyhľadať lekársku pomoc.Počas Silvestra dochádza často aj k otravám alkoholom. Počas posledných novoročných osláv vyslali operátori tiesňovej linky 155 záchranárov k 57 prípadom ťažkej otravy alkoholom, z toho bolo päť detí.Najmladším pacientom bol len 11-ročný chlapec, ktorý na rodinnej oslave pil alkohol a upadol do bezvedomia.



Pri ľahšej forme otravy je ideálne vyspať sa, piť veľa tekutín a pomôže aj pohyb na čerstvom vzduchu.



Pri ťažšej forme otravy alkoholom je potrebné uložiť osobu do bočnej stabilizovanej polohy, aby sa neudusila zvratkami a pravidelne ju kontrolovať.



V prípade, že sa nepreberá a má sťažené dýchanie, je potrebné zavolať linku tiesňového volania 155 a riadiť sa pokynmi operátora. Ak pacient nedýcha, je potrebné okamžite začať s oživovaním.



Ak volajúci neovláda postup oživovania, operátor tiesňovej linky mu pri postupe poradí.

Video môže zachrániť život

Bujaré oslavy na Silvestra napríklad na chatách sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva. Tento rok ich zrejme bude menej pre prísne pravidlá kvôli lockdownu. Na druhej strane však slovenské nemocnice zažívajú nápor chorých na COVID-19 a sú preťažené. Ideálne je neprehnať to s alkoholom, dávať si pozor pri pohybe v prírode alebo vonku a vyhýbať sa manipulácii s pyrotechnikou. Ak už príde k úrazu, je dobré poznať zásady poskytnutia prvej pomoci. A práve tu je praktickým pomocníkom Youtube kanál SEPRP.