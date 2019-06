Záchranárske lode bez povolenia budú pri pobrežiach pokutovať

Na snímke Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 12. júna (TASR) - Talianska populistická vláda schválila v utorok návrh, aby boli posádkam lodí zachraňujúcich na mori migrantov ukladané prísne pokuty, pokiaľ vstupujú do talianskych vôd bez povolenia zakotviť v prístavoch tejto krajiny.Minister vnútra Matteo Salvini po zasadnutí kabinetu oznámil, že plavidlám charitatívnych organizácií, ktoré prevážajú migrantov, budú po novom hroziť pokuty do výšky 50.000 eur, informovala tlačová agentúra AP. Vládne nariadenie umožňuje taktiež polícii vykonávať tajné vyšetrovanie prípadov možného obchodovania s migrantmi a uľahčuje sledovanie elektronickej komunikácie medzi predpokladanými pašerákmi ľudí.Minister vnútra Salvini, stojaci na čele pravicovo-populistickej strany Liga Severu, po svojom nástupe do funkcie v júni 2018 ešte viac sprísnil dohľad talianskych orgánov nad záchrannými loďami prevádzkovanými súkromnými humanitárnymi organizáciami. Počet plavidiel vysielaných prevádzačmi z Líbye smerom do Európy, ako aj vylodení migrantov však odvtedy výrazne poklesol.