Záchranársky vrtuľník zasahoval pri zrážke auta s dodávkou, medzi zranenými boli aj dve deti

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Záchranársky vrtuľník z Popradu zasahoval pri dopravnej nehode, ktorá sa stala dnes popoludní pri obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa. Ako informovala v tlačovej správe Zuzana Hopjaková Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby AIR Transport Europe , po čelnej zrážke osobného auta a dodávky sa na mieste nachádzali traja zranení, z toho dve deti.Operátor vysadil lekára priamo k miestu nehody pomocou techniky palubného navijaka. Do svojej starostlivosti si prebral 29-ročného poľského vodiča dodávky, ktorý bol najťažšie zranený. Utrpel poranenie panvy a hlavy, bol dezorientovaný a na okolnosti nehody si nepamätal.Na mieste mu poskytol neodkladné zdravotné ošetrenie a v spolupráci so zasahujúcimi záchrannými zložkami bol prevezený na futbalové ihrisko, kde pristál vrtuľník. Záchranári ho preložili na palubu a v stabilizovanom stave bol s poranením panvy a hlavy letecky prevezený do nemocnice v Poprade.