Zachránená historická drevená zvonica v Dargove skrášľuje obec

Dargov 15. júna (TASR) – Ku kultúrnym a historickým zaujímavostiam obce Dargov (okr. Tebišov) patrí drevená zvonica postavená po prvej svetovej vojne. Ručne sa v nej zvonilo do roku 1994, keď jej zvon premiestnili do nového rímskokatolíckeho kostola. Od toho času zvonica chátrala, pre narušenú statiku sa uvažovalo dokonca o jej zbúraní. V roku 2014 ju s podporou miestnych ľudí obnovili, pribudla pri nej aj informačná tabuľa.uviedol pre TASR odborný garant projektu Martin Pristáš z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Košice.Drevená stavba stojí tesne pri ceste I. triedy v parku bývalého kultúrneho domu. Záchrana objektu postaveného približne v roku 1925 zahŕňala obnovu dreveného opláštenia, spevnenie kamenného podstavca a renováciu strechy.Objekt má klasickú drevenú konštrukciu s použitím tradičných tesárskych spojov.priblížil Pristáš. Ide podľa neho o jednu z posledných zvoníc, ktorá má zachovaný pôvodný vzhľad a nesie so sebou starú tradíciu drevených sakrálnych stavieb východného obradu.Na projekte sa odborne podieľali pracovníci KPÚ Košice a podporil ho Nadačný fond Telekom Slovakia pri Nadácii Pontis. Zámerom bolo aj obnovenie tradičného ručného zvonenia, odliatie nového zvona do zvonice sa však z technických dôvodov nepodarilo realizovať.So zvonicou súvisí aj príbeh tzv. dargovskej vojny o zvony. Keď pre zvonicu okolo roku 1925 kúpili nový zvon, vyvolalo to nevôľu u obyvateľov dolného konca dediny, kde stála staršia zvonica s menším zvonom. Jednej noci vraj chlapi z dolného konca ozbrojení drúkmi nový zvon premiestnili do svojej zvonice, čo spôsobilo v dedine veľkú zvadu. Podľa jednej z verzií príbehu uskutočnili "hornokončania" odvetnú nočnú akciu a potajomky zvon opäť preniesli na pôvodné miesto. Podľa ďalšej verzie do novej zvonice napokon kúpili ďalší zvon zo susedného Bačkova.Pohľady cestujúcich, ktorí smerujú po štátnej ceste z obce Dargov v stúpaní na Dargovský priesmyk, láka zvláštny historický kameň s podstavcom. Stojí vpravo pri ceste a možno sa pri ňom zastaviť na miestnom odpočívadle. Žiadny nápis či symbol sa však na ňom nezachoval.Tradícia hovorí, že ide o tzv. župný kameň, ktorý ukazoval hranicu oddeľujúcu Abovskú a Zemplínsku župu. Dnes je tu hranica medzi okresmi Trebišov a Košice-okolie. O tom, kedy a kto ho tam postavil a či mal od začiatku funkciu hraničného kameňa, nie sú známe hodnoverné informácie."O tejto pamiatke naozaj vieme veľmi málo. Nemáme priame doklady a môžeme sa len domnievať, že sa sem dostala v roku 1857, keď sa odovzdávala do užívania krajinská cesta spájajúca Košice s východnými časťami vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchie, lebo predtým cesta cez Dargovský priesmyk viedla trochu inou trasou," priblížil pre TASR Martin Pristáš z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) v Košiciach.Ťažko podľa neho povedať, či išlo od začiatku o ukazovateľ hranice, keďže daný kameň je vcelku unikátny.skonštatoval.Slohovo by sa podľa Pristáša dala pamiatka zaradiť do obdobia baroka, podobné formy sa však používali aj neskôr, v 19. i 20. storočí, napríklad pri pomníkoch obetiam cholery alebo prvej svetovej vojny. Kamenná pamiatka je vysoká zhruba 3,5 metra a zložená z viacerých častí spojených železnými skobami. Už na prvý pohľad je jasné, že je v zlom stave.uviedol pamiatkar. Dá sa podľa neho predpokladať, že kameň mal pôvodne nejaký nápis alebo plastickú výzdobu vo forme erbu alebo iného symbolu.Pamiatkovo chránený tento kameň nie je a podľa starostu Dargova Jána Kiša vlastne nemá majiteľa.povedal. Otázkou je rozsah a podoba obnovy kameňa, obec chce v tomto smere požiadať o spoluprácu a návrh pamiatkový úrad.Obec Dargov v okrese Trebišov leží na úpätí strednej časti Slanských vrchov v doline potoka Trnávka. V dejinách je spojená najmä s druhou svetovou vojnou a krvavými bojmi medzi nemeckou a sovietskou armádou na prelome rokov 1944 a 1945.uviedol pre TASR starosta Dargova Ján Kiš.Po nútenej evakuácii obce koncom novembra 1944 sa mnoho ľudí ukrývalo v okolitých horách, niektorí ostali aj priamo v dedine.píše sa v obecnej kronike. Dargovský priesmyk sa Červenej armáde podarilo prekonať až 18. januára 1945. Po oslobodení začali obyvatelia dediny obnovovať svoje domy a postupne začala výstavba infraštruktúry.Kruté boje pripomína v obci vystavený sovietsky tank T-34 a veľký pamätník v Dargovskom priesmyku, ktorý však už patrí do katastra susedného Košického Klečenova.Dargov, ktorým prechádza cesta I/19, má v súčasnosti 600 obyvateľov a ponúka pestrú ponuku služieb, podujatí, zaujímavostí i prírodných krás.uviedol Kiš.V obci sa každoročne konajú Poddargovské folklórne slávnosti spojené s varením lekváru, tento rok budú 25. augusta. Pri obci je autokrosový areál, ktorý v septembri hostí významné medzinárodné preteky. Záujemcovia o šport a rekreáciu majú k dispozícii tenisový areál s kurtmi, hranie bowlingu či paintballu. Turistov – peších i na bicykloch láka najmä Bačkovská dolina, v ktorej značený chodník vedie k zrúcanine hradu Parustan.