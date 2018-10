Záchranná loď Aquarius čaká v prístave v Marseille na novú vlajku

Záchranná loď Aquarius, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Marseille 4. októbra (TASR) - Humanitárna loď Aquarius, ktorá zachraňuje migrantov pokúšajúcich sa dostať do Európy cez Stredozemné more, zakotvila vo štvrtok v prístave francúzskeho mesta Marseille. S odvolaním sa na spoločnosť SOS Méditerranée, ktorá plavidlo prevádzkuje, o tom informovala agentúra AP.Spoločnosť spresnila, že Aquarius si v Marseille urobí prestávku, kým bude čakať na novú vlajku, a jeSOS Méditerranée vyzvala vlády európskych štátov, aby zabezpečili novú vlajku pre plavidlo po tom, čo mu panamské námorníctvo zrušilo registráciu. Znamená to, že ak sa lodi nepodarí získať novú vlajku, pod ktorou by sa mohla plaviť, v blízkej budúcnosti nebude pri líbyjskom pobreží operovať žiadna mimovládna záchranárska loď.Cez víkend sa po piatich dňoch strávených na mori v dôsledku nepriaznivého počasia 58 migrantov zachránených na palube Aquaria vylodilo na Malte. Migranti, ktorých presunuli na palubu lode maltských námorných síl, budú prevezení do štyroch krajín, ktoré súhlasili s ich prijatím - Francúzsko, Nemecko, Španielsko a Portugalsko.