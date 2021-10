Záchranu gastra nie je možné odkladať, bez rýchleho zásahu sa prevádzky nemusia dostať z problémov

Desaťtisíce pracovníkov

Unikát aj v rámci V4

1.10.2021 (Webnoviny.sk) - Bez rýchleho zásahu štátu znížením DPH sa gastro prevádzky nedokážu dostať z problémov, ktoré im spôsobila pandémia. Konštatovala to v piatok platforma #StáleMámeChuť Zároveň dodala, že počas dvoch vĺn pandémie prišli tieto podniky o výraznú časť svojich tržieb a mnohé si na splatenie nájmov, energií či platov pre zamestnancov museli požičať. Navyše Slovensko je krajinou s treťou najvyššou sadzbou DPH pre gastro v EÚ. Záchranu gastra už nie je podľa platformy možné odkladať.Gastro sektor poskytuje prácu viac ako 40-tisíc ľuďom vo všetkých regiónoch krajiny. Lockdowny tržby gastro prevádzok vlani znížili až o tretinu. Ešte kritickejší je hospodársky výsledok odvetvia, keďže kumulatívna strata v gastro sektore sa v roku 2020 až zdvojnásobila.Pre ekonomiku gastro prevádzok je to natoľko likvidačné, že až deväť percent prevádzok po druhej vlne pandémie nedokázalo znovuotvoriť svoje prevádzky. Vyplýva to z aktuálnej štúdie iniciatívy Pomoc pre gastro, ktorú pripravila v spolupráci s Finstatom.Slovensko je dnes v rámci EÚ krajinou s treťou najvyššou sadzbou DPH pre gastro sektor po Dánsku (25 percent) a Lotyšsku a Litve (21 percent). Aj v rámci regiónu V4 sme podľa platformy unikát s jednoznačne najvyššou DPH pre gastro, keďže v susedných krajinách sa pohybuje na úrovni päť až desať percent.„Ak sa pozrieme na okolité krajiny, zníženie DPH nie je vôbec prehnaná alebo nereálna požiadavka. Napríklad v ČR je DPH v gastre na úrovni 10 percent, v Poľsku 10 percent, v Rakúsku a Maďarsku majú päť percent. Práve zníženie dane je najúčinnejší a najefektívnejší spôsob ako ochrániť gastro sektor na Slovensku, udržať v ňom zamestnancov a zároveň udržať kvalitu služieb,“ povedal prezident Aliancie Slovenskej Gastronómie Viaceré krajiny pritom podľa platformy gastru pomohli počas pandémie práve dočasným znížením DPH.