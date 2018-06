Záchytné centrá pre migrantov mimo EÚ nachádzajú pochopenie u lídrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 28. júna (TASR) - Myšlienka zriadenia vyloďovacích platforiem pre migrantov zachránených na mori mimo hraníc Európskej únie, čiže akýchsi záchytných centier, našla dostatok priaznivcov medzi premiérmi a prezidentmi na prebiehajúcom summite EÚ v Bruseli.Nemenovaný diplomat EÚ upozornil, že lídri Únie sú v snahe riešiť problematiku migrácie náchylní podporiť ďalšie kroky vedúce k uskutočneniu tejto možnosti.Záchytné centrá pre migrantov by EÚ mohla zriaďovať v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Hlavnou úlohou týchto centier by bolo rýchlo rozlíšiť spôsobilých žiadateľov o azyl od ekonomických migrantov, ktorí nemajú nárok na poskytnutie právnej ochrany.Podrobnosti o tom, ako budú tieto platformy organizované a kde, v ktorých štátoch by mali byť zriadené, zatiaľ nie sú známe.Predseda Európskej rady Donald Tusk už pred summitom žiadal členské štáty, aby venovali tomuto návrhu dôkladnú pozornosť, a aj počas summitu obhajoval zriadenie vyloďovacích platforiem.varoval Tusk.Medzi veľkých priaznivcov záchytných centier patrí rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Ten po príchode na summit vyjadril nadšenie pre nový návrh, ktorý podľa jeho slov, lebo plánované centrá nabúrajú ekonomický model pašerákov ľudí a budú mať odstrašujúci účinok na migrantov.Rakúsko od 1. júla preberá polročné predsedníctvo v Rade EÚ a bude viesť agendu politických rokovaní medzi členským štátmi Únie.Aj belgický premiér Charles Michel sa vyjadril za zriadenie záchytných stredísk na území Afriky, zároveň však zdôraznil dôležitosť zapojenia OSN do tohto procesu a, ktorí sa ocitnú v týchto centrách.Spravodajca TASR Jaromír Novak