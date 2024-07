Záchytný systém BAK-12 v Kuchyni pre stíhačky F-16 je pripravený, uskutočnil sa jeho certifikačný test (video+foto)

Významný míľnik

Dokončený za deväť mesiacov

Stíhačky F-16 sa premiestnia na Sliač

10.7.2024 (SITA.sk) - Záchytný systém BAK-12 pre stíhačky F-16 je pripravený. V stredu sa na leteckej základni Malacky - Kuchyňa uskutočnil jeho certifikačný test a slávnostné odovzdanie. Na letisko prileteli aj dve americké lietadlá F-16, pričom jedno z nich vykonalo test záchytného systému.Na odovzdaní systému BAK-12 sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Martin Vojtašovič, americký veľvyslanec pre SR Guatam A. Rana, veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR Róbert Tóth a tiež zástupcovia amerických vzdušných síl.Ministerstvo obrany priblížilo, že BAK-12 je záchytný systém lietadiel, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti lietadiel na leteckej dráhe. Zariadenie bude slúžiť na zabezpečenie zachytenia lietadla, ktoré je vybavené záchytným hákom, a to v núdzových situáciách, pri prerušenom štarte alebo pri poruchách brzdového systému.BAK-12 dokáže efektívne zabrzdiť lietadlo do minimálnej nominálnej hmotnosti 22 680 kilogramov. Ako uviedol Vojtašovič, ide o významný míľnik pre prijatie slovenských stíhačiek F-16. „Tento systém je potrebný na to, aby sa zvýšila bezpečnosť lietadiel, ktoré pristávajú na plochu. Inštaláciu vykonali príslušníci amerického letectva zo základne Ramstein," priblížil štátny tajomník.Ministerstvo spresnilo, že životnosť zariadenia BAK-12 je desať rokov do technického rekurzu. Veliteľ Vzdušných síl OS SR spresnil, že BAK-12 je záchytný lanový systém pre lietadlá F-16, F-22 a F-35. Systém, zjednodušene, pozostáva z lana, ktoré zachytí hák vzadu na lietadle a pribrzdí ho.Americký veľvyslanec pre SR ocenil posily zo slovenských a amerických vzdušných síl pri príprave certifikácie systému.„Takýto projekt trvá zvyčajne najmenej rok, ale tu bol dokončený za deväť mesiacov. Je to dôkazom tvrdej práce a odhodlania oboch krajín. Spojené štáty sú hrdé na to, že na inštaláciu systému BAK-12 prispeli sumou takmer 880-tisíc dolárov z prostriedkov Európskej iniciatívy odstrašenia," uviedol Guatam A. Rana.Zariadenie bude prevádzkované na letisku v Kuchyni, kam už koncom júla priletia prvé dve slovenské stíhačky F-16 Block 70. Ďalšie lietadlo by malo prísť do konca tohto roku.Vojtašovič doplnil, že letisko v Kuchyni je pripravené pre prijatie nadzvukových lietadiel v plnej miere. Akonáhle bude zrekonštruované vojenské letisko Sliač, stíhačky sa premiestnia tam, no dovtedy budú dočasne umiestnené v Kuchyni.„Certifikácia systému BAK-12 je krokom, ktorým zabezpečíme plnú pripravenosť našich leteckých základní prijať a prevádzkovať tieto moderné stíhačky. Sme zameraní na bezpečnosť, efektivitu a plnenie najvyšších štandardov operačnej pripravenosti," dodal Vojtašovič.Ministerstvo obrany súčasne pripomenulo, že v roku 2016 bol systém BAK-12 úspešný na letisku Sliač. Zariadenie zachytilo v núdzi počas medzinárodných leteckých dní SIAF lietadlo Eurofighter Typhoon, čím sa predišlo havárii lietadla a smrti jeho pilota. Podľa ministerstva to svedčí o tom, že záchytné zariadenie bude mať z hľadiska bezpečnosti na letisku v Kuchyni významný prínos.