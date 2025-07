Začiatkom augusta bude Schaubmarov mlyn v Pezinku opäť otvorený pre verejnosť

Symbolicky napustia mlynský náhon

Vracajú sa k naivnému umeniu

26.7.2025 (SITA.sk) - V prvý augustový víkend Schaubmarov mlyn v Pezinku opäť otvorí svoje brány pre verejnosť. Vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie (SNG) sa 3. augusta otvorí po viac ako roku rekonštrukčných prác. Ako SNG informovala, slávnostné otvorenie mlyna bude sprevádzať aj otvorenie výstavy Ondreja Šteberla: Pozor, naivné!.„V ostatných rokoch sa v priestoroch Schaubmarovho mlyna prezentovali predovšetkým výstavy súčasného umenia v réžii domovských kurátoriek a kurátorov, vždy spojený s bohatým kultúrnym, komunitným programom. Pred vystavovaním súčasného umenia bola však „špecializáciou“ Schaubmarovho mlyna insita (naivné umenie, outsider art), ktoré bolo dlhé roky v mlyne vystavované aj deponované, a to predovšetkým vďaka opatere kurátorky Kataríny Čiernej," priblížila galéria.Riaditeľ Schaubmarovho mlyna Ján Granec skonštatoval, že v ostatných rokoch sa na insitu v zbierkach SNG akosi pozabudlo. Vyjdril sa, že je to trocha na škodu, vzhľadom na to, že vo svete v súčasnosti tento typ umenia zažíva obrovský revival. SNG plánuje odprezentovať jedného zo „starých majstrov“ insitného umenia, Ondreja Šteberla. Jeho dielo podľa galérie stále rezonuje svojou bezprostrednosťou aj osobitým štýlom.„Počas slávnostného otvorenia bude otvorená mlynská kaviareň, občerstvenie zabezpečí lokálny podnik Pod Hruškou a pripravený bude aj samozber mlynských plodov. Symbolicky bude pri tejto príležitosti opäť napustený aj mlynský náhon," uviedla SNG.Otvorenie mlynských brán je naplánované na 15:00. O hodinu neskôr, teda o 16:00, bude oficiálne otvorená výstava Ondreja Šteberla: Pozor, naivné!. Návštevníctvo sa môže tešiť aj na tvorivú dielňu pre deti s Katarínou Končovou v neskorých popoludňajších hodinách.Od 17:30 do 18:00 je zas pripravená komentovaná prehliadka mlyna, následne sa bude konať koncert Zabiť Františka a Terezy Pavlíkovej. Program vyvrcholí medzi 20:00 a 21:30 gramoduelom DJ Borišom a MC Štrba.„Pozývame všetkých milovníkov umenia, rodiny s deťmi, priaznivcov galérie, aby prišli stráviť nedeľné popoludnie 3. augusta do krásneho prostredia Schaubmarovho mlyna, ktoré bude plné výnimočného umenia, kreatívneho prostredia a dobrej zábavy,“ povedal riaditeľ SNG Juraj Králik SNG uviedla, že po sérii výstav súčasného umenia sa Schaubmarov mlyn vracia k svojim koreňom, a teda k prezentácii naivného umenia.Výstava „Pozor, naivné!“ je výberom z tvorby pezinského rodáka Šteberla (1897 – 1977). Bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov insitného umenia nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom kontexte.„Jeho tvorba, presiaknutá intuíciou, biblickou symbolikou, ľudovou tradíciou a poetikou každodennosti, rezonuje aj po desaťročiach svojou autentickosťou a emocionálnou silou. Je prejavom vzácne autentického umenia, dojíma neobyčajnou sviežosťou videnia, čistotou úprimného výrazu a bezhraničnou dôverou v najprostejšie krásy života," uzavrela galéria.