Začiatkom roka 2020 majú byť odovzdané dva úseky R7 aj jeden na D4

Bratislava 12. decembra (TASR) – Dva úseky rýchlostnej cesty R7 budú odovzdané vodičom do užívania začiatkom budúceho roka. V tom istom čase by mal byť odovzdaný aj úsek D4 medzi Ketelcom a Rovinkou spolu so súvisiacim úsekom R7. Informovali o tom vo štvrtok zástupcovia koncesionára a zhotoviteľa projektu bratislavského obchvatu na ukážke aktuálnych prác na D4/R7.Na dvoch úsekoch R7 medzi križovatkou Ketelec a obcou Holice sa už v súčasnosti vykonávajú dokončovacie práce. "priblížil prevádzkový riaditeľ Zero Bypass Limited Tomáš Bežilla.Úsek, ktorý by sa mal odovzdať začiatkom budúceho roka, má dĺžku 24 kilometrov. Dokončujú sa posledné segmenty betónových zvodidiel a potrebné bude ešte inštalovať oplotenie a informačný systém diaľnice. Generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction Juan José Bregel poznamenal, že sa už začali aj administratívne úkony potrebné na otvorenie cesty. To, či sa celá R7 otvorí v roku 2020, bude podľa neho jasné v lete.Bežilla zároveň podotkol, že hrdza na protihlukových bariérach je zámer, a nie nedostatok. Sú vyrobené z ocele zvanej corten, ktorá koroduje prirodzene. "ozrejmil. Na začiatku budú teda protihlukové steny hrdzavé, postupne stmavnú a zastabilizujú sa. "zdôraznil s tým, že konečný vzhľad by bariéry mali dosiahnuť o dva až tri mesiace.Aj v ostatných častiach projektu D4/R7 idú práce podľa Bregela dobrým tempom. Začiatkom budúceho roka predpokladá aj otvorenie cesty medzi križovatkou Ketelec a obcou Rovinka. Predpokladá sa, že počas roka 2020 budú odovzdané zvyšné úseky D4 z Ketelca do Rače. Súčasne bude podľa Bregela v roku 2020 pravdepodobne hotový takmer celý most.Dokončený je úsek východného predmostia v dĺžke 1280 metrov. Pokračujú práce na 18. segmente, ktorý je z tejto strany posledný. V najbližších dňoch tak bude hrubá stavba východnej časti súmostia hotová a výsuvná skruž sa začne demontovať. Dokončených je tiež 850 metrov budúceho mosta zo západnej strany. Práce sa tak dostali do poslednej etapy s plánovaným ukončením vo februári. Aj výstavba Kajakového a Dunajského mosta podľa zhotoviteľa plynulo pokračuje. Dokončené sú štyri nulté segmenty nad vodným tokom a dokončujú sa aj práce na kompenzačných opatreniach v podobe sprietočnenia Biskupického ramena.V prípade problematického násypu na D4 má dodávateľ stavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 predložiť statický prepočet štátnemu stavebnému dohľadu. Ten by mal následne rozhodnúť, čo s týmto násypom bude.skonštatoval Bregel s tým, že finálny výsledok od nezávislých odborníkov by mali mať pravdepodobne do Vianoc.Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) vo štvrtok uviedol, že stretnutie s koncesionárom sa má uskutočniť budúci týždeň.vyhlásil.Projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami. Koncesionárom projektu D4/R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje výstavbu, financovanie a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť D4R7 Construction je hlavným zhotoviteľom projektu.