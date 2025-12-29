|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 29.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Milada
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. decembra 2025
Začiatok lyžiarskej sezóny v Liptovskej Tepličke skomplikoval silný vietor, stromy zhadzoval priamo na svah
Tagy: lyžiarske stredisko Vietor
Silný vietor pod Tatrami v nedeľu napáchal nemalé škody v lyžiarskom stredisku Ski Resort Smrečiny ...
Zdieľať
29.12.2025 (SITA.sk) - Silný vietor pod Tatrami v nedeľu napáchal nemalé škody v lyžiarskom stredisku Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke. Potvrdil to pre SITA jeho prevádzkovateľ Maroš Žemba.
Hoci sezónu tam oficiálne spustili len v sobotu 27. decembra, v nedeľu bol lyžiarsky areál kvôli veľmi silnému vetru a výpadku elektriny zatvorený. Od pondelkového dňa sa v stredisku lyžuje opäť.
Vietor v Liptovskej Tepličke v nedeľu podľa videa, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach, zhadzoval stromy priamo na svah. Stredisko informovalo, že pre škody je termín spustenia svahu H-130 neurčitý. Po vyčíňaní počasia sa preto v areáli v pondelok lyžuje rovnako ako v prvý deň, teda bez veľkého vleku.
"Dnes jazdíme na dvoch menších vlekoch, čo sa týka H-130, ideme odstraňovať škody. Dokopy tri stromy nám spadli na stožiar aj na strednú vetvu, na mieste uvidíme, aké škody konkrétne napáchali. Zatiaľ sa to vyčísliť nedá," komentoval Žemba. Verí, že poškodené je len rameno, ktoré by podľa jeho slov mohlo byť možné opraviť či vymeniť za pár dní.
V stredisku sú zatiaľ stopercentne vysnežené svahy s menšími vlekmi. Väčší, ktorý pôvodne plánovali čiastočne spustiť v nedeľu, plánujú dosnežiť v najbližších dňoch. Od parkoviska vedie podľa prevádzkovateľa ešte jeden veľký vlek, ten bude podľa jeho slov spojazdnený až po novom roku.
V Liptovskej Tepličke sa nachádzajú dve lyžiarske strediská. Druhé, Skipark Liptovská Teplička, na sociálnej sieti informovalo, že funguje v plnej prevádzke.
Zdroj: SITA.sk - Začiatok lyžiarskej sezóny v Liptovskej Tepličke skomplikoval silný vietor, stromy zhadzoval priamo na svah © SITA Všetky práva vyhradené.
Hoci sezónu tam oficiálne spustili len v sobotu 27. decembra, v nedeľu bol lyžiarsky areál kvôli veľmi silnému vetru a výpadku elektriny zatvorený. Od pondelkového dňa sa v stredisku lyžuje opäť.
Lyžuje sa bez veľkého vleku
Vietor v Liptovskej Tepličke v nedeľu podľa videa, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach, zhadzoval stromy priamo na svah. Stredisko informovalo, že pre škody je termín spustenia svahu H-130 neurčitý. Po vyčíňaní počasia sa preto v areáli v pondelok lyžuje rovnako ako v prvý deň, teda bez veľkého vleku.
"Dnes jazdíme na dvoch menších vlekoch, čo sa týka H-130, ideme odstraňovať škody. Dokopy tri stromy nám spadli na stožiar aj na strednú vetvu, na mieste uvidíme, aké škody konkrétne napáchali. Zatiaľ sa to vyčísliť nedá," komentoval Žemba. Verí, že poškodené je len rameno, ktoré by podľa jeho slov mohlo byť možné opraviť či vymeniť za pár dní.
Plánované dosnežovanie
V stredisku sú zatiaľ stopercentne vysnežené svahy s menšími vlekmi. Väčší, ktorý pôvodne plánovali čiastočne spustiť v nedeľu, plánujú dosnežiť v najbližších dňoch. Od parkoviska vedie podľa prevádzkovateľa ešte jeden veľký vlek, ten bude podľa jeho slov spojazdnený až po novom roku.
V Liptovskej Tepličke sa nachádzajú dve lyžiarske strediská. Druhé, Skipark Liptovská Teplička, na sociálnej sieti informovalo, že funguje v plnej prevádzke.
Zdroj: SITA.sk - Začiatok lyžiarskej sezóny v Liptovskej Tepličke skomplikoval silný vietor, stromy zhadzoval priamo na svah © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: lyžiarske stredisko Vietor
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovenskú armádu prezbrojí spoločnosť Grand Power, Kaliňák vidí vo výrobe vlastných zbraní viacero výhod
Slovenskú armádu prezbrojí spoločnosť Grand Power, Kaliňák vidí vo výrobe vlastných zbraní viacero výhod
<< predchádzajúci článok
Pellegrini mal v roku 2025 rozsiahly program, absolvoval množstvo domácich aj zahraničných ciest – FOTO
Pellegrini mal v roku 2025 rozsiahly program, absolvoval množstvo domácich aj zahraničných ciest – FOTO