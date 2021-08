Začiatok školského roka sa pre delta variant koronavírusu na západnom Balkáne odkladá

Kosovo v utorok o dva týždne odložilo začiatok školského roka pre žiakov až po študentov stredných škôl. Rozhodli sa tak v súvislosti so zvýšeným šírením delta variantu koronavírusu . Nové opatrenia pritom zaviedli aj ďalšie krajiny na západnom Balkáne , ako Albánsko a Srbsko.

Opatrenia vítajú

Menej žiakov a vyšší plat

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2021 (Webnoviny.sk) -Hovorca kosovskej vlády Përparim Kryeziu pre agentúru The Associated Press povedal, že „museli zaviesť nové reštriktívne opatrenia“, medzi ktorými sú odloženie vyučovania do 13. septembra, zavedenie nočného zákazu vychádzania medzi 22:00 a 5:00, prevádzka reštaurácií a barov len vo vonkajších priestoroch a povinné nosenie rúšok vnútri aj vonku.Učitelia i rodičia žiakov, ktorí sa boja, že delta variant priniesol nebezpečnejšie situácie pre deti aj rodiny, preventívne opatrenia privítali.Kosovo počas augusta denne registrovalo viac ako dvetisíc nových prípadov nákazy, čo je 10-krát viac ako pred necelým mesiacom. To predstavuje čoraz väčšie riziko, keďže v 1,8-miliónovej krajine je zaočkovaných menej ako 20 % ľudí.V susednom Albánsku odložili začiatok vyučovania do 27. septembra. Vláda v Tirane vyzýva ľudí, aby sa dali zaočkovať a zároveň varuje, že v opačnom prípade zavedie povinnú vakcináciu pre zdravotníckych pracovníkov, učiteľov a žiakov. V 2,8-miliónovom Albánsku je zaočkovaná asi tretina obyvateľov.V Srbsku v utorok učitelia protestovali pred parlamentom v Belehrade, pričom požadovali zníženie počtu žiakov v triedach a vyššie platy. Školy v Srbsku otvoria normálne v stredu, s výnimkou juhozápadu krajiny, kde bude v súvislosti s vysokým počtom nových prípadov nákazy koronavírusom v niektorých triedach vyučovanie online.V Srbsku, ktoré má sedem miliónov obyvateľov, je zaočkovaných asi 50 % populácie. Ľuďom, ktorí dostali vakcíny aspoň pred šiestimi mesiacmi, pritom už začali podávať tretie dávky.