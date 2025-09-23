|
Utorok 23.9.2025
Meniny má Zdenka
|Denník - Správy
Začína sa 27. ročník McDonald’s Cupu – futbal, ktorý spája generácie
Aj tento rok sa môžu zmiešané tímy chlapcov a dievčat z 1. až 4. ročníka základných škôl zapojiť do najväčšej školskej súťaže, ktorá im otvára dvere k nezabudnuteľným zážitkom. Registrácia ...
Do minulého ročníka sa prihlásilo rekordných 1 125 základných škôl, čo predstavuje dve tretiny všetkých škôl na Slovensku. Na ihriskách súťažilo vyše 14 000 detí, ktoré odohrali viac ako dve tisícky zápasov a nastrieľali tisíce gólov. Organizátori veria, že 27. ročník opäť posunie hranice a prinesie nové rekordy.
Patróni turnaja sú futbalové vzory pre deti
Aj v tomto ročníku budú malým futbalistom vzorom známe mená slovenskej reprezentácie. Patrónmi turnaja sú Lukáš Haraslín a Mária Korenčiová, ktorí svojimi príbehmi a podporou motivujú deti, aby si futbal užívali s rovnakým nadšením, s akým kedysi začínali aj oni sami. "McDonald’s Cup je miestom, kde sa rodí vášeň pre futbal. Presne na takýchto ihriskách som ako dieťa prvýkrát pocítil radosť z hry a sny, ktoré ma neskôr priviedli až do reprezentácie. Každému dieťaťu želám, aby si tieto chvíle užilo naplno – bez tlaku, s úsmevom a s priateľmi po boku," hovorí Lukáš Haraslín, reprezentant Slovenska a kapitán AC Sparta Praha.
"Najviac ma teší, že dievčat pribúda každým rokom. McDonald’s Cup ukazuje, že futbal patrí všetkým – chlapcom aj dievčatám, deťom z malých obcí aj veľkých miest. Spoločne zažívajú atmosféru plnú radosti, férovosti a tímového ducha," dodáva Mária Korenčiová, brankárka slovenskej reprezentácie.
Ambasádormi sú aj mladé futbalové talenty slovenskej futbalovej reprezentácie Mário Sauer a Tamara Morávková, ktoré ako deti hrali McDonald´s Cup.
Futbal všestranne rozvíja deti
Futbal je šport, ktorý deti sprevádza od prvých zakopnutí na školskom dvore až po veľké ihriská. Je jednoduchý, prístupný a deti pri ňom rýchlo nájdu radosť z pohybu aj kamarátov, s ktorými môžu zdieľať spoločné zážitky. McDonald’s Cup túto radosť a vášeň detí podporuje a dáva jej priestor rásť – bez ohľadu na to, či dieťa trénuje pravidelne, alebo si len rado zakope s loptou počas prestávky.
"Na futbale je krásne, že ho môže hrať každý a prakticky kdekoľvek. Nepotrebuje veľké investície ani špeciálne vybavenie – stačí lopta, priestor a chuť hrať. Okrem pohybu dáva deťom aj veľa do života: učí ich spolupráci, fair play, rešpektu a buduje zdravé sebavedomie. Je to šport, ktorý rozvíja nielen telo, ale aj dušu a sociálne zručnosti," hovorí Ján Krišanda, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Futbal, ktorý spája
Dôležitou súčasťou turnaja je inklúzia – v tímoch spolu hrajú chlapci a dievčatá, športovo aktívnejší aj úplní začiatočníci. McDonald’s Cup však ide ešte ďalej, umožňuje zapojiť sa každej škole, veľkej aj malej, v meste aj na dedine. Deti zo všetkých sociálnych prostredí tu dostávajú rovnakú šancu zažiť radosť z hry, podporu kolektívu a pocit, že sú súčasťou niečoho väčšieho.
"McDonald’s Cup otvára svoje brány všetkým deťom – dievčatám aj chlapcom, školám z veľkých miest aj malých obcí. Na ihrisku majú všetci rovnakú šancu, bez ohľadu na to, z akého prostredia prichádzajú. Turnaj spája školy, rodiny a komunity a ukazuje, že futbal je naozaj pre každého. Práve radosť z hry a tímového ducha, ktorého v turnaji zažije každé dieťa, považujem za najväčší prínos McDonald’s Cupu," hovorí Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s Slovakia.
Rozvoj talentov a budúcich hviezd
McDonald’s Cup nie je len o gólových oslavách a medailách. Pre mnohé deti je prvým krokom k tomu, aby spoznali čaro futbalu a objavili svoj športový talent. Turnaj vytvára bezpečné prostredie, kde môžu deti bez stresu z veľkých súťaží vyskúšať, čo všetko futbal ponúka – od technických zručností až po tímového ducha.
Práve vďaka tomu sa z McDonald’s Cupu stala liaheň budúcich futbalistov a futbalistiek. Mnohí z dnešných slovenských reprezentantov začínali svoju cestu práve na školských ihriskách tohto turnaja. Z McDonald’s Cupu sa odrazili napríklad Martin Dúbravka (Burnley FC), Róbert Boženík (Stoke City FC), Dávid Strelec (Middlesbrough FC) či Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam). K mladým talentom patria aj Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Mário Sauer (Toulouse FC), Lucas Németh (MŠK Žilina) alebo Nathan Udvaros (FC DAC 1904 Dunajská Streda). Na turnaji svoje prvé kroky urobili aj úspešné futbalistky – napríklad Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Aneta Surová (Slovan Liberec) či Timea Majanová (FC Spartak Trnava).
"McDonald’s Cup dáva deťom pravidelný pohyb a radosť z hry, čo je základom ich motivácie. Tým, že je turnaj rozložený do viacerých kôl a postupuje sa od školy až po celoslovenské finále, deti prirodzene prechádzajú procesom, ktorý ich učí vytrvalosti a zodpovednosti. Zároveň im otvára dvere k ďalším futbalovým príležitostiam – mnohé talenty sa vďaka nemu dostali do klubov či mládežníckych reprezentácií. Je to jeden z pilierov mládežníckeho športu na Slovensku," vysvetľuje Cyril Janoško, grassroots koordinátor zo Slovenského futbalového zväzu.
Registrácia a súťaže
Do 27. ročníka sa môžu školy registrovať do 18. októbra 2025. Všetky registrované školy budú zaradené do súťaže o športové tréningové balíčky od partnera turnaja 11TEAMSPORTS – vrátane Nike dresov, tréningových pomôcok, výbavy pre učiteľov-trénerov či turnajového merchu.
"Tento ročník je pre McDonald’s výnimočný – spájame ho s 30. výročím našej prvej reštaurácie na Slovensku. Podpora detí v pohybe je pre nás najkrajším spôsobom, ako poďakovať komunitám za ich priazeň," vysvetľuje Lucia Poláčeková zo spoločnosti McDonald’s Slovakia.
Informácie o turnaji
McDonald’s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, organizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM). Odborným garantom je Slovenský futbalový zväz a generálnym partnerom od začiatku turnaja je spoločnosť McDonald’s Slovakia
Všetky potrebné info k registrácii, novinky, či harmonogramy na www.mcdonaldscup.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Začína sa 27. ročník McDonald’s Cupu – futbal, ktorý spája generácie © SITA Všetky práva vyhradené.
