Začína sa krvavá kultúrna revolúcia, vyhlásil prodemokratický aktivista Law a ušiel z Hongkongu

Rozpustil aj svoju stranu

Organizátorom protestov hrozí doživotie

Jedna krajina, dva systémy

3.7.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden z najvýznamnejších mladých hongkonských prodemokratických aktivistov po zavedení nového čínskeho bezpečnostného zákona ušiel z mesta. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Dvadsaťšesťročný Nathan Law, ktorý v roku 2017 skončil za mrežami v súvislosti s protestami takzvaného Dáždnikového hnutia z roku 2014, plánuje vo svojich aktivitách pokračovať zo zahraničia."Myslím, že hnutie ešte stále žije," povedal pre BBC. Hongkončania sa podľa neho nevzdajú, napriek vysokému osobnému riziku, ktorému čelia.Krátko po tom, ako Čína v utorok potvrdila schválenie zákona, oznámil Law, že končí v strane Demosisto, ktorú spoluzakladal s ďalším známym aktivistom Joshuom Wongom . Zo svojich pozícií odstúpili aj ďalší vedúci členovia a stranu rozpustili. Law sa zároveň vtedy vyjadril, že zákon znamená začiatok "krvavej kultúrnej revolúcie".V stredu Law prostredníctvom videoprenosu vypovedal pred americkým kongresom. Americkým politikom povedal, že sa obáva návratu do Hongkongu, pretože by ho mohli zatknúť."Už len tým, že pri takejto príležitosti rozprávam o problémoch Hongkončanov, porušujem nový bezpečnostný zákon," skonštatoval s tým, že v meste už nie je možné hovoriť pravdu.Vo štvrtok zverejnil vyhlásenie pre médiá, v ktorom oznámil, že už opustil Hongkong a vo svojej práci bude pokračovať na medzinárodnej úrovni. Z obavy o svoju bezpečnosť však nezverejnil, kde sa nachádza.Nový zákon zakazuje snahy o odtrhnutie sa, podvratnú činnosť a tiež zahraničné zasahovanie, no zároveň je jeho cieľom obmedzenie protestov a slobody prejavu. Čína ním reagovala na rastúce nepokoje v Hongkongu a silnejúce prodemokratické hnutie.Každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na separatistických aktivitách, vrátane vykrikovania hesiel alebo nosenia transparentov a vlajok vyzývajúcich na samostatnosť mesta, porušuje zákon, bez ohľadu na to, či pri tom používa násilie alebo nie. Najhorším previnilcom, ako napríklad tým, ktorých označia za organizátorov, hrozí doživotné väzenie.Hongkong prešiel na základe medzinárodných dohôd v roku 1997 spod britskej správy pod správu Číny. Do roku 2047 má podľa týchto zmlúv fungovať na princípe "jedna krajina, dva systémy", čo by mu malo v tomto časovom rámci zaručovať slobodu v otázkach politického systému a spravovania spoločnosti.Čína však podľa hongkonského prodemokratického tábora túto dohodu porušuje a už teraz vnucuje Hongkongu svoje predstavy o jeho fungovaní.Po tom, ako Peking v máji ohlásil nový zákon, spustila sa naň medzinárodná kritika a vypukli aj ďalšie demonštrácie. Čína však tvrdí, že zákon potrebuje, aby zabránila nepokojom a nestabilite a kritiku odmieta ako zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí.