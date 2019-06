Začína sa Nestville Open Fest, headlinerkou festivalu je Samantha Fox

Slovenským headlinerom Richard Müller

Prídu aj Oteckovia

Súťaže a atrakcie pre najmenších

28.6.2019 (Webnoviny.sk) - V Hniezdnom sa v piatok začne 8. ročník multižánrového festivalu Nestville Open Fest. Headlinerkou festivalu bude anglická dance-popová speváčka Samantha Fox.Interpretka zaspieva svoje najväčšie hity a osobne sa stretne so štyrmi fanúšikmi, ktorých organizátori vyberú dnes na základe súťaže vyhlásenej na facebookovej stránke podujatia.Návštevníkom a návštevníčkam sa zároveň vďaka autogramiádam, ktoré sa uskutočnia po jednotlivých vystúpeniach, budú venovať takmer všetci účinkujúci.Slovenským headlinerom festivalu bude Richard Müller. „Strašne sa teším na Nestville Open Fest. Dúfam, že prídete a budete mať takú istú radosť ako ja,“ vyjadril sa spevák.O zábavu a humorné situácie sa postará nekonvenčná trojica S Hudbou Vesmírnou. „Ja milujem atmosféru festivalov! V Nestville sme dokonca pred časom točili aj jeden klip pre deti, takže sme tam už osobne boli a trošku sme si to tam poprechádzali. Je tam naozaj nádherne, od whisky až po čokoládu, všetko, čo tam majú je úžasné! Mňa osobne najviac zaujali všetky tie drevené stĺpy a vyrezávané brány... Na festivale ako takom sme neboli, ale máme naň vynikajúce referencie, takže sa naň všetci veľmi tešíme,“ povedal pre agentúru SITA Marek Koleno.Po prvý raz na podujatie zavíta aj Sima Martausová. „Veľmi sa na Nestville teším, som zvedavá aké to bude, keďže tam idem hrať prvý raz. Aj na to prostredie sa teším, pretože túto časť Slovenska mám veľmi rada. Do setlistu som zaradila aj veselšie piesne, takže si ľudia budú môcť i zatancovať,“ prezradila speváčka.Prierez svojej tvorby ponúknu aj Gladiátor, Peter Cmorik, Kristína, Sima, No Control, Čendeš, Oasis Tribute, reggae kapela Akustika či sympatickí Východniari Heľenine Oči.Okrem toho na festivale ani tento rok nebudú chýbať hlavní predstavitelia z obľúbeného seriálu Oteckovia, ktorí v sobotu ponúknu Dobšinského rozprávky vo vlastnom prevedení. Čítanie rozprávok sa začne o 11:30 a nadviaže naň autogramiáda.Organizátori popritom nezabudli ani na najmenších. Tých zabaví množstvo súťaží, atrakcií, detských divadielok, ale aj balónových či bublinkových show a k dispozícii budú mať aj čokoládové kráľovstvo Nestville Chocolate. Svojimi pesničkami ich zároveň poteší Miro Jaroš.„Tento rok sme si vytipovali len niekoľko festivalov, medzi nimi aj ten v Hniezdnom. Predpokladám, že bude dobré počasie, takže verím, že teraz príde viac ľudí ako pred rokom a že si to všetci užijeme a návštevníci budú spokojní a šťastní. Veľmi sa mi páči, že sú dnes festivaly už aj o rodinách, nie je na nich len hudobný line-up, ale sú tam aj ďalšie atrakcie. To je veľká a podľa mňa úžasná zmena oproti festivalom pred rokmi," poznamenal Miro Jaroš.Návštevníci a návštevníčky podujatia si tentoraz okrem kapiel a interpretov budú môcť vychutnať aj Nestville Ibiza Párty, zabaviť sa na Nestville Rodeo Show na koňoch či pozrieť si niekoľko filmov vo festivalovom kine. Sprístupnená bude aj expozícia Nestville Park, vďaka ktorej nahliadnu do tajov výroby whisky, či ľudového remesla.