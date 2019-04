Začína sa rekonštrukcia zastávky MHD pri magistráte v Košiciach

Košice Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 24. apríla (TASR) – Ďalšou etapou pokračuje v Košiciach projekt modernizácie zastávok verejnej dopravy. V stredu sa začína rekonštrukcia autobusovej zastávkyna Toryskej ulici v smere na sídlisko KVP. Ukončenie stavebných prác sa predpokladá v júni.informoval magistrát mesta.Stavebné práce budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérového prístupu a vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou.Projekt Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sa týka celkovo 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987.556 eur, z toho 85 percent tvoria eurofondy, desať percent spolufinancuje štátny rozpočet a päť percent mesto Košice. Modernizácia by mala byť celkovo zrealizovaná do konca júna 2019.Magistrát informuje aj o dočasnom uzavretí miestnej komunikácie na Ondavskej ulici, a to od stredy do piatka (26. 4.). Dôvodom sú lokálne opravy asfaltových krytov v okolí zrekonštruovaných autobusových zastávok. V úseku prác bude znížená maximálna rýchlosť jazdy a jazdné pruhy zúžené.