Začína sa summit NATO, SR zastupujú Čaputová, Lajčák a Gajdoš

Londýn 3. decembra (TASR) - Šéfovia štátov a vlád členských krajín NATO sa v dňoch 3.-4. decembra zídu v Británii na summite Severoatlantickej aliancie. Slovensko budú na tejto vrcholnej schôdzke zastupovať prezidentka Zuzana Čaputová, minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a minister obrany Peter Gajdoš.Lídri krajín NATO si v utorok na recepcii v Buckinghamskom paláci v Londýne pripomenú 70. výročie Aliancie. Zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) je naplánované na stredu.NAC je hlavným politickým rozhodovacím orgánom NATO, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Aliancie. Každú z 29 členských štátov zastupuje stály predstaviteľ na úrovni veľvyslanca. Stálym predstaviteľom Slovenskej republiky pri NATO je Radovan Javorčík.Stály predstavitelia jednotlivých členských krajín sa stretávajú najmenej raz do týždňa. Zasadnutie NAC na úrovni ministrov zahraničných vecí sa koná dvakrát ročne.Trikrát do roka sa v rámci rady stretávajú ministri obrany a príležitostne sa koná summit, na ktorom sú jednotlivé členské krajiny zastúpené šéfmi štátov a vlád.Posledné takéto zasadnutie sa uskutočnilo v júli 2018 v Bruseli. Slovensko na ňom zastupoval vtedajší prezident Andrej Kiska.Ministri zahraničných vecí dvanástich zakladajúcich štátov podpísali 4. apríla 1949 tzv. Washingtonskú zmluvu, ktorou NATO (North Atlantic Treaty Organization) vzniklo. Zmluva vstúpila do platnosti 24. augusta 1949. Slovensko sa stala členskou krajinou NATO v roku 2004.Prvým generálnym tajomníkom NATO bol v rokoch 1952-57 lord Hastings Lionel Ismay z Británie. V súčasnosti je generálnym tajomníkom NATO Jens Stoltenberg.