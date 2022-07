Začínajú sa 55. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Po dvoch vynechaných ročníkoch sa v piatok začínajú 55. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Niektoré sprievodné podujatia sú už spustené, scénické programy na amfiteátri dostanú priestor v piatok večer o 20.00 h. TASR to potvrdil hovorca mesta Detva Milan Suja s tým, že podujatie sa uskutoční v areáli prírodného amfiteátra v Detve.





Organizátori uvádzajú, že slávnosti budú tento rok oslavou a sviatkom tradičnej kultúry. Pri programovej skladbe 55. ročníka vzali do úvahy, že festival sa pre ochorenie COVID-19 dva roky neuskutočnil. Preto navrhli osem scénických programov na hlavnej scéne. V nich majú svoje miesto domáce kolektívy a interpreti z Podpoľania, detské súbory, ľudové hudby i folklórne súbory a tanečníci. Predstavia sa tiež folklórne skupiny z regiónov kraja a aj Slováci žijúci v zahraničí. Informovala o tom predsedníčka programovej rady slávností Anna Ostrihoňová.Medzi sprievodné podujatia podľa hovorcu Detvy patria napríklad výstava tradičných ženských sviatočných záster z Podpoľania v Podpolianskom múzeu. V Detvianskom ľudovom umení v historickej časti mesta si návštevníci môžu pozrieť detviansku výšivku na súčasných odevoch a doplnkoch z dielne a zbierky Ivety Smilekovej. "Taktiež je otvorená výstava tradičného odevu Odetí do krásy vo Vagačovom dome," spomenul. Centrum tradičnej kultúry v Detve pripravilo pre deti náučno-zábavné aktivity. V areáli amfiteátra budú v sobotu a v nedeľu (9. - 10. 7.). Súčasťou sú remeselné dielne, škola tanca, spevu i praktické ukážky detského detvianskeho účesu.Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska Štrand v roku 1966. V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976.V roku 2020 a ani vlani sa slávnosti pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnili. Jubilejný 55. ročník bude trvať do nedele 10. júla.