Začínajú sa jesenné prázdniny, niekde sa neučilo už v pondelok

Bratislava 31. októbra (TASR) – Školákom sa v stredu začali jesenné prázdniny, ktoré sú prvé v tomto školskom roku. Potrvajú od stredy 31. októbra do piatku 2. novembra, školáci sa vrátia do škôl opäť v pondelok 5. novembra.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poznamenalo, že viaceré školy mali svoje brány zatvorené už v pondelok 29. októbra. Riaditelia škôl využili možnosť udeliť na pondelok riaditeľské voľno, nakoľko v utorok 30. októbra bol jednorazový štátny sviatok.vysvetlil rezort školstva.Školáci si po jesenných prázdninách najbližšie opäť oddýchnu počas Vianoc. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci 21. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2019, a to v utorok 8. januára.Harmonogram prázdnin zverejňuje rezort školstva na svojom webe.