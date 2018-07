Zadnú časť ohradného múru štiavnického cintorína Frauenberg opravia

Na snímke Námestie sv. Trojice. Foto: TASR/Jana Vodnáková Foto: TASR/Jana Vodnáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 29. júla (TASR) - Zadnú časť ohradného múru cintorína Frauenberg v Banskej Štiavnici zrekonštruujú. Mestu sa podarilo na tento účel získať finančné prostriedky vo výške 25.000 eur z Ministerstva kultúry SR.priblížila primátorka Nadežda Babiaková. Zadná časť tohto historického múru je podľa jej slov vo veľmi zlom stave. Čelnú časť, od brány do Frauenbergu smerom k Piargskej bráne, opravili ešte v roku 2016. Aj na túto opravu získalo mesto peniaze z ministerstva kultúry, a to vo výške 26.000 eur.Ohradný múr a vstupná brána cintorína Frauenberg boli zapísané do Registra nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. Ohradný múr bol postavený ešte v 50. rokoch 16. storočia. Zachované sú na ňom staršie historické omietkové a náterové vrstvy. Tvorí kompaktnú objemovú skladbu národnej kultúrnej pamiatky spolu s rímskokatolíckym Kostolom Panny Márie Snežnej a vstupnou bránou, ktorá sprístupňuje a zabezpečuje prevádzku doposiaľ funkčného cintorína, tzv. Frauenberg.