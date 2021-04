Zadržali desiatich bývalých admirálov pre ich výzvy na dodržiavanie zmluvy o plavbe cez Bospor

Regulácia námornej dopravy

Vojenské prevraty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.4.2021 (Webnoviny.sk) - V Turecku v pondelok zadržali desiatich bývalých admirálov po tom, ako skupina vyše 100 námorných dôstojníkov vo výslužbe zverejnila vyhlásenie, ktoré vládni predstavitelia dali do súvislosti s históriou vojenských prevratov v krajine.Ďalších štyroch bývalých admirálov úrady vyzvali, aby sa do troch dní dostavili na vypočutie. Informovala o tom štátna tlačová agentúra Anadolu.Celkovo 103 dôstojníkov námorníctva vo výslužbe podpísalo vyhlásenie, v ktorom sa vyslovili za dodržiavanie medzinárodnej zmluvy regulujúcej námornú dopravu cez prielivy Bospor a Dardanely.Predpokladá sa, že 14 z nich zverejnenie vyhlásenia zorganizovali. Vydali ho v čase diskusie o tom, či by turecký prezident Recep Tayyip Erdogan mohol rozhodnúť o odstúpení krajiny od zmluvy z roku 1936 regulujúcej plavbu cez prielivy.Diskusiu o zmluve vyvolali Erdoganove plány na vybudovanie alternatívnej vodnej cesty pri Istanbule, ktorou by sa obišiel Bospor.Vyhlásenie námorných dôstojníkov vo výslužbe ostro odsúdili vládni predstavitelia, ktorí urobili paralelu s vyhláseniami sprevádzajúcimi v minulosti vojenské prevraty v Turecku.Admirálov prešetrujú pre možné uzavretie „dohody s cieľom spáchať zločin proti bezpečnosti štátu a ústavného poriadku," informovala agentúra Anadolu.