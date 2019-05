Zadržali jedného z vodcov baskických separatistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. mája (TASR) - Bývalého vodcu separatistickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA), ktorý bol od roku 2002 na úteku, zadržali vo štvrtok vo Francúzsku. Podľa agentúry AFP o tom v Madride informovalo španielske ministerstvo vnútra.Zadržaným je José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, známy aj ako Josu Ternera. Svojho času bol politickým vodcom ETA. AFP dodala, že Ternera je údajne vážne chorý.Španielsky rezort vnútra spresnil, že k zadržaniu došlo vo štvrtok v skorých ranných hodinách v meste Sallanches vo francúzskych Alpách. Španielsky denník La Vanguardia napísal, že šlo o výsledok spoločnej operácie francúzskej vnútornej spravodajskej služby DGSI a španielskej Civilnej gardy.Španielske úrady po tomto vodcovi ETA pátrali od roku 2002, a to najmä v súvislosti s podozrením, že je zapletený do útoku na policajné kasárne v severošpanielskom meste Zaragoza, ku ktorému došlo ešte v roku 1987. Zahynulo pri ňom 11 ľudí vrátane detí.Ternera mal údajne v rámci ETA veľký vplyv. Bol jedným zo strojcov prímeria iniciovaného v januári 2011 a v rámci ETA patril k tým, ktoré ju tlačili k rozhodnutiu vzdať sa ozbrojeného boja za nezávislosť Baskicka.V rokoch 2012-13 strávil údajne osem mesiacov v Nórsku, kde sa so zástupcami vtedajšej španielskej vlády konali mierové rokovania o podmienkach ukončenia konfliktu.Bol to práve Ternera, kto v roku 2018 nahral tzv. záverečné vyhlásenie, v ktorom ETA oznámila svoje úplné rozpustenie.Josu Ternera bol od januára 2003 na zozname najhľadanejších zločincov Interpolu. Na čele tohto zoznamu bol vodca teroristickej siete al-Káida Usáma bin Ládin. Údajne vďaka sieti informátorov blízkych francúzskej či španielskej polícii Ternera unikol viacerým pokusom o svoje zadržanie.ETA je jednou z najstarších moderných teroristických skupín v Európe. Bola založená v roku 1959 s cieľom vytvoriť nezávislý štát Baskov pozostávajúci z území, ktoré sú v súčasnosti provinciami Španielska a Francúzska. Na dosiahnutie svojich cieľov používala únosy, ale aj teroristické činy, ktoré si za viac ako 40 rokov vyžiadali vyše 800 obetí na životoch a niekoľko stoviek ľudí bolo zranených.V roku 2014 ETA oznámila, že končí s ozbrojeným bojom a rozpúšťa svoje operačné a logistické štruktúry. Dňa 8. apríla 2017 oznámila ETA francúzskym úradom polohu svojich úkrytov zbraní a začiatkom mája roku 2018 oznámila svoje definitívne rozpustenie. Niekoľko dní predtým ešte požiadala verejnosť o odpustenie za všetko zlo, ktoré v mene svojich cieľov ETA spáchala.