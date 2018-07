Zadržali Macronovho poradcu, ktorý útočil na proteste v Paríži

Emmanuel Macron, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 20. júla (TASR) - Bezpečnostného poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého videozáznam usvedčil zo zjavného útoku na aktivistu počas protestu v Paríži, zadržali v piatok s cieľom vypočúvania a bude prepustený z prezidentovej kancelárie, informuje agentúra DPA.K incidentu došlo počas prvomájových protestov na parížskom námestí Place de la Contrescarpe. Videozáznam, na ktorom Alexandre Benalla útočil, zachytil študentský aktivista a v stredu ho zverejnili noviny Le Monde. Viedlo to k doposiaľ najhoršej kritike ročného pôsobenia Macrona na poste prezidenta, pričom opozícia obvinila jeho kanceláriu so zatajovania incidentu.Benallu v piatok zadržali a vypočúvali v súvislosti s potenciálnymi priestupkami vrátane násilia vykonaného verejným činiteľom a predstierania, že je policajným dôstojníkom, uviedol nemenovaný zdroj z parížskej prokuratúry.Poradca má na uvedenom zázname policajnú prilbu, nie však uniformu poriadkovej polície. Na videu vidno, ako chytil za krk jednu účastníčku protestu, ktorú následne ťahal po ulici a zmizol z dosahu kamery. Krátko na to sa však opäť objavil v zábere a zaútočil na ďalšieho demonštranta, tentoraz mladého muža, ktorého sa predtým snažila spacifikovať polícia. Muža poradca udieral do hlavy a keď spadol, stúpil mu na brucho. Príslušníci poriadkovej polície stojaci obďaleč nijako nezasiahli.Zdroj z Elyzejského paláca, ktorý Benallu pôvodne potrestal 15-dňovým pozastavením vykonávania funkcie bez nároku na plat a preradením na iný post, uviedol, že kancelária prezidenta začala procedúru jeho odvolania.