Zadržali opozičných kandidátov na poslancov moskovskej mestskej dumy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 27. júla (TASR) - V Rusku zadržali troch opozičných kandidátov na poslancov moskovskej mestskej dumy Ivana Ždanova, Dmitrija Gudkova a Juliju Gaľaminovú. V sobotu o tom informovala agentúra Interfax.Nezaregistrovaný kandidát na poslanca moskovskej dumy a hlava Fondu boja s korupciou (FBK) Ivan Ždanov informoval o svojom zadržaní na Twitteri.Tlačový hovorca lídra Strany zmien Dmitrija Gudkova medzitým agentúre Interfax oznámil, že opozičného politika taktiež zadržali cestou do Moskvy a momentálne ho vezú na policajné oddelenie v mestskej časti Koptevo.Ďalšia kandidátka Julija Gaľaminová už na sociálnych sieťach tiež informovala o svojom zadržaní s tým, že ju vezú na policajné oddelenie v mestskej časti Choroševo-Mnevniki.Agentúra interfax bezprostredne nedisponovala reakciou zodpovedných orgánov na vyhlásenia opozičných kandidátov.Interfax v tejto súvislosti pripomenul, že v piatok vo večerných hodinách vykonala polícia prehliadky u viacerých opozičných kandidátov, vrátane Gudkova a Gaľaminovej, ale aj v kancelárii FBK.Úrady v polovici júla oznámili, že kvôli "nezrovnalostiam" na podpisových hárkoch môže volebná komisia odmietnuť zaregistrovať mnohých nezávislých kandidátov. Najčastejšie sa ako dôvod pre odmietnutie registrácie uvádza prekročenie prípustnej hranice desať percent pre podiel neplatných podpisov a chyby v odovzdaných dokumentoch.Voľby do Moskovskej mestskej dumy sa uskutočnia 8. septembra spolu s voľbami do ďalších zastupiteľských orgánov.