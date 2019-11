Zadržali predpokladanú spojku v prípade vraždy novinárky na Malte

Na nedatovanej snímke je popredná maltská blogerka Daphne Caruanová Galiziová, ktorá obviňovala tamojšiu vládu z korupcie, zahynula v pondelok 16. októbra 2017 po tom, ako jej automobil explodoval. K incidentu došlo v meste Bidnija, kde 53-ročná novinárka žila so svojím manželom a synom, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá. Tragickú udalosť potvrdil i maltský premiér Joseph Muscat. Caruanová Galiziová vyvolala rozruch, keď publikovala článok, v ktorom tvrdila, že určitá spoločnosť zmienená v tzv. panamských dokumentoch patrí Muscatovej manželke. Premiér však toto tvrdenie označil za lož.Podľa štátnej televízie blogerka iba pred 15 dňami podala na políciu hlásenie, že sa jej vyhrážajú neznáme osoby. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 19. novembra (TASR) - Maltská polícia zatkla muža, ktorý je podozrivý ako spojka v prípade vraždy tamojšej najprominentnejšej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej. Informoval o tom v utorok denník The Guardian s odvolaním sa na tlačovú agentúru Reuters.Úrady predpokladajú, že zadržaný muž bol prostredníkom medzi osobou podozrivou z objednania vraždy 53-ročnej novinárky a osobami obvinenými z jej vykonania, ako aj tými, ktorí pomáhali pri zaobstaraní výbušného zariadenia použitého pri tejto akcii.Denník Times of Malta vo svojom utorkovom vydaní priniesol správu o tom, že vláda zvažuje udelenie milosti pre zadržaného prostredníka, ak jeho informácie privedú vyšetrovateľov k hlavnému strojcovi vraždy. Policajný zdroj priamo oboznámený s danou záležitosťou uviedol, že k zatknutiu spojky došlo vo štvrtok v rámci samostatného vyšetrovania.Times of Malta ďalej píše, že experti z Europolu sú pripravení skonfiškovať zariadenia z vlastníctva zadržanej spojky, ak dostanú povolenie od príslušného sudcu.Caruanová-Galiziová, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie v súvislosti so škandálom Panama Papers na Malte, prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile, keď vyrazila zo svojho domu neďaleko maltského hlavného mesta Valletta.Jej vražda šokovala Európu a vyvolala otázky o fungovaní právneho poriadku v tejto stredomorskej ostrovnej krajine. Trojicu mužov podozrivých z priamej účasti na vražde zatkli o mesiac nato.Maltská vláda ani polícia na zadržanie spojky bezprostredne nereagovali, avšak premiér Joseph Muscat v nedeľu uviedol, že si praje, aby na povrch vyšla celá pravda o vražde Caruanovej-Galiziovej, a to i za cenu toho, že by vláda musela prikročiť k "ťažkým rozhodnutiam".