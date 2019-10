Zadržaná finalistka Miss Intercontinental sa bojí sa o život

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 29. októbra (TASR) - Finalistka súťaže Miss Intercontinental 2018 z Iránu, ktorú už dva týždne zadržiavajú na letisku na Filipínach, požiadala v utorok pre obavy o svoj život o pomoc. Informovala o tom agentúra DPA.Baháre Záre Baháríovú (31) zadržali 17. októbra po prílete do filipínskeho hlavného mesta Manila z Dubaja na základe zatykača vydaného Interpolom, uviedol imigračný úrad. V Iráne je totiž obvinená z údajného ublíženia na zdraví. Podrobnosti však známe nie sú.napísala Baháríová v utorok na sociálnej sieti Twitter.uviedla.Baháríová reprezentovala Irán na súťaži krásy, ktorá sa v januári konala v Manile. Na Filipínach žije od roku 2014, keď tam začala študovať zubné lekárstvo.Iránka všetky obvinenia vznesené voči svojej osobe odmieta a dodáva, že ide o prenasledovanie, ktorého dôvodom je jej politický aktivizmus. Ak by bola prinútená vrátiť sa do Iránu, hrozí jej podľa vlastných slov väzenie či dokonca trest smrti.povedala pre televíziu ABS-CBN News.Filipínske ministerstvo zahraničných vecí odmietlo prípad komentovať s odôvodnením, že prebieha proces zvažovania jej žiadosti o azyl.Medzinárodná súťaž krásy Miss Intercontinental vznikla v roku 1973 a organizuje ju spoločnosť World Beauty Organization sídliaca v Paname.