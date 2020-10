Zadržanie Kováčika objednávali médiá už niekoľko mesiacov, tvrdí Fico a rešpektuje prezumpciu neviny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2020 - Predseda opozičnej strany Smer-SD Róbert Fico rešpektuje prezumpciu neviny a žiada riadne vyšetrenie veci v súvislosti so štvrtkovým zatknutím špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.„Treba vyšetriť všetky podozrenia, ale nevynášajme súdy dovtedy, pokiaľ nie je človek právoplatne odsúdený,“ uviedol Fico.Ako ďalej dodal, verí, že cely tento spis nie je postavený len na výpovedí nejakého človeka, ktorý sedí vo väzbe a ktorý kvôli prepusteniu povie čokoľvek a obviní kohokoľvek.„Toto zadržanie média objednávali už niekoľko mesiacov a dnes im bolo perfektne vyhovené.(...) O zatýkaní neinformuje polícia, ale informujú noviny. Ja by som chcel povedať, že tu vidíme zneužívanie verejného činiteľa, pretože nie je možné, aby zo spisu utekali informácie,“ dodal Fico.Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno zadržala a obvinila špeciálneho prokurátora Dušana K. okrem korupcie aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.