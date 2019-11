Zádušnou svätou omšou sa v Nitre rozlúčili s obeťami tragickej nehody

Mons. Viliam Judák, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 17. novembra (TASR) - Vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Kolíňanoch pri Nitre odslúžili v nedeľu nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s miestnymi kňazmi za účasti najbližších príbuzných zádušnú svätú omšu za obete tragickej nehody, ktorá sa stala 13. novembra pri Nitre a pri ktorej zahynulo 12 ľudí. TASR informoval hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.Biskup sa prítomným prihovoril v homílii myšlienkami, v ktorých sa snažil dať návod, ako v pokore pochopiť, že v smrti je. Pozostalých povzbudil, že životy, bolesť a smrť ich drahých zosnulých nájdu u Boha svoj zmysel a oni s nimi môžu naďalej viesť rozhovory, sprístupňovať ich odkazy v modlitbách a zveľaďovať to, čo nedokončili.Popoludní v obci Jelenec biskup osobne predsedal aj pohrebným obradom so svätou omšou na miestnom cintoríne a odprevadil na poslednej ceste tri mladé dievčatá z obce. Spomenul rok 2017, keď v tejto farnosti vysluhoval sviatosť birmovania mladým ľuďom, medzi ktorými boli aj zosnulé dievčatá Denisa, Natália a Veronika, z ktorých, ako povedal Judák, každá dostala od Boha dary, ktoré určite primerane zveľaďovala, plánovala svoj život a s nádejou sa pozerala do budúcnosti.Nitriansky diecézny biskup po osobnej službe v intervenčnom krízovom tíme zriadenom v deň tragickej havárie takto prejavil aj poslednú službu cirkvi obetiam havárie a ich pozostalým a snažil sa zmierniť žiaľ a prejaviť blízkosť pri náhlej a nečakanej strate, ktorá otriasla rodinami zosnulých, ale aj verejnosťou na celom Slovensku.