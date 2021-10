Zaha čelil po výhre nad Manchester City na Instagrame rasistickým útokom, dostal nechutné správy

Nechutné správy

Čierny a hrdý

31.10.2021 (Webnoviny.sk) - Útočník Wilfried Zaha z anglického futbalového klubu Crystal Palace vyzval predstaviteľov Instagramu, aby k problému rasizmu na svojej sieti pristupovali vážnejšie.Reprezentant afrického Pobrežia Slonoviny tak spravil po sobotňajšom súboji Premier League , v ktorom s gólom podieľal na triumfe svojho tímu na pôde favorizovaného Manchestru City 2:0.Zaha na Instagrame zverejnil fotografie príspevkov, v ktorých sa stal terčom rasistických útokov. V spomenutom futbalovom súboji Zaha prispel aj k tomu, že domáci dohrávali duel bez vylúčeného španielskeho obrancu Aymerica Laporteho, ktorý dostal červenú kartu za faul na tohto hráča Crystal Palace."Túto správu nepíšem preto, aby som dostal milión podporných správ, ako každý stojí na mojej strane, podporuje ma a tieto správy sú nechutné," napísal Zaha a doplnil: "Nie som tu na všetky nezmysly, ktoré sa robia namiesto riešenia skutočného problému!""Nevadia mi urážky, pretože je to súčasť mojej práce. Aj keď to nie je ospravedlnenie, no moja farba pleti bude vždy problémom. Je to však poriadku, pretože ja vždy budem ČIERNY A HRDÝ! Hovorte so mnou, keď beriete tento problém vážne," uviedol tiež Zaha.Zástupcovia Instagramu počas tohto roka roka odmietli žiadosť agentúry AP na diskusiu o rasizme na tejto sieti, ktorej čelia mnohí futbalisti. Instagram vlastní Meta, čo je nový názov spoločnosti Facebook