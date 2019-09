Záhadná talianska spisovateľka Elena Ferrante vydá nový román

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 10. septembra (TASR) - Elena Ferrante, svetoznáma talianska spisovateľka, ktorá skrýva svoju totožnosť za pseudonym, zverejní 7. novembra v Taliansku nový román. V pondelok to oznámilo jej vydavateľstvo edizioni e/o.O názve románu nie sú známe žiadne podrobnosti. Vydavateľstvo však zverejnilo krátku pasáž, ktorá naznačuje, že kniha je zasadená do prostredia talianskeho mesta Neapol, tak ako aj autorkine predchádzajúce diela, informovala tlačová agentúra DPA.Spisovateľka sa preslávila sériou kníh nazvaných "Neapolská sága" o priateľstve dvoch dievčat, ktoré sa začalo v Neapole a trvalo viac ako 60 rokov. Už prvý román "Geniálna priateľka" sa stal svetovým bestsellerom a bol podľa neho nakrútený televízny seriál. Plánovaná je aj adaptácia ďalších častí štvordielnej ságy.Autorka vydala svoju prvú knihu nazvanú Zraňujúca láska v roku 1992. Svetový úspech však dosiahla až Neapolskou ságou, ktorej prvý diel vyšiel v roku 2012.Koncom roka 2016 taliansky investigatívny novinár Claudio Gatti vyhlásil, že odhalil totožnosť Eleny Ferrante - podľa neho je ňou talianska prekladateľka nemeckej literatúry Anita Raja, ale to sa nikdy nepotvrdilo.