Zahoďte starosti s prenájmom: Rentodo a Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) prinášajú revolúciu na slovenský trh

6.6.2024 (SITA.sk) - Každý, kto niekedy prenajímal byt, vie, koľko je s tým spojených starostí. Najdôležitejší je výber správneho nájomníka, ktorý bude pravidelne platiť nájom a nezničí byt ani jeho zariadenie. Ak totiž nájomník prestane platiť, prenajímateľ nielenže nič nezarába, ale dokonca prerába. Sám totiž musí platiť za energie či hypotéku.Pomoc pri riešení takýchto problémov prináša spoločnosť Rentodo, ktorá ako prvá v spolupráci s NARKS prináša produkt garancie nájmu a riešenie spôsobených škôd zo strany nájomníka. Tento produkt je odpoveďou na rastúci dopyt po flexibilných a bezpečných možnostiach prenájmu a ponúka prenajímateľom istotu a ochranu, po ktorej dlho túžili.Hlavným benefitom tejto novinky je uhradenie možného poškodenia majetku a problémov s neplatičmi. Ján Palenčár z NARKS zdôrazňuje, že na súčasnom realitnom trhu "je problémom predovšetkým nedostatok nájomných bytov a najmä strach prenajímateľov z poškodenia bytu a problémov s neplatičmi."Nový produkt od Rentodo zaistí a garantuje platby nájomného vrátane služieb v prípade neplatenia nájomného z akýchkoľvek príčin – či už ide o stratu zamestnania alebo pracovnej neschopnosti nájomníka. Prenajímatelia tak získajú istotu, že im každý mesiac príde na účet nájomné. Nemusia sa tak báť, že nebudú mať peniaze napríklad na splácanie hypotekárneho úveru. A ak nájomníci poškodia byt, poistka im spôsobené škody preplatí.Tento produkt na jednej strane chráni prenajímateľa, na druhej strane pomáha aj nájomníkom, aby v prípade problémov neprišli o strechu nad hlavou. Vzhľadom ku všetkým garanciám, ktoré Rentodo poskytujú prenajímateľom, nemusia títo od svojich nájomníkov vôbec vyžadovať zaplatenie kaucie. Prenajímateľ totiž profituje z toho, že má stále poistenie dlžného nájomného, poškodenia bytu ako aj nedoplatkov za služby či iné povinnosti.Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby. Tie možno využiť v prípade havarijného stavu v domácnosti, ako je napríklad unikajúca voda. Pomôžu aj v prípade zabuchnutia dverí alebo v prípade potreby opravy domáceho spotrebiča. Asistenčné služby sú k dispozícii nonstop na celom území Slovenska.Prenajímatelia majú k dispozícii aj právnu asistenciu. Tá sa môže hodiť napríklad v prípade sporu s nájomníkom. Zákony totiž viac chránia nárok na bývanie ako majetok. To znamená, že aj v prípade, ak niekto neplatí nájomné, je ťažké ho z bytu dostať von. Zákony neumožňujú vyhodiť niekoho len tak na ulicu, ale treba sa obrátiť na súd. Aj právna asistencia je pre prenajímateľov k dispozícii 24 hodín denne na celom Slovensku."Našou snahou je, aby prenajímateľ nemal vôbec žiadne starosti so svojim prenájmom a nájomník vždy v prípade problémov s platením nájmu alebo v prípade spôsobenia škody komunikovala vďaka asistenčnej karte priamo s poisťovňou," vysvetľuje konateľ spoločnosti Rentodo Tomáš Knebl.Keďže poistenie nájmu dáva garanciu prenajímateľom i nájomníkom, má tento exkluzívny produkt potenciál na to, aby rozhýbal trh nájomného bývania na Slovensku. Záujem o prenájmy bude totiž narastať, keďže pre vysoké ceny nehnuteľností a drahé hypotéky, bude čoraz viac ľudí uprednostňovať nájomné bývanie pred kúpou vlastného bytu. A práve poistenie nájmu môže posmeliť tých, ktorí by chceli prenajímať nehnuteľnosť k tomu, aby tak urobili, keďže poistka ich zbaví najväčších starostí, ktoré sú spojené s prenájmom.Celé poistenie ako aj asistenčné služby Rentodo zabezpečujú prostredníctvom INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA.Informačný servis