Záhorácka dvadsiatka privíta pretekárov na jubilejnom 50. ročníku

Bratislava 28. mája (TASR) - Chodecké preteky Záhorácka dvadsiatka sa v sobotu 1. júna uskutočnia v Borskom Mikuláši už po jubilejný 50. raz. Je to momentálne najstaršia kontinuálne konaná chodecká súťaž na slovenskom území. Pri tejto príležitosti organizátori na utorňajšej tlačovej konferencii v Bratislave pokrstili knihu Miroslava Hazuchu, ktorá nadväzuje na predošlú pod názvom Chodecká perla z roku 1999 vydanú pri príležitosti 30. ročníka pretekov.Text i stovky fotografií na 224 stranách dokumentujú nielen preteky, ale i významné postavy spomedzi zahraničných i domácich pretekárov a tiež organizátorov tohto tradičného podujatia.povedal starosta obce Borský Mikuláš Róbert Macek. Prvý ročník sa uskutočnil 17. mája 1970 pod názvom Záhorácka desiatka, v hlavnej súťaži súperili chodci na 10 km. V roku 1972 štartovali prvý raz zahraniční pretekári.Pod názvom Záhorácka dvadsiatka sa preteky uskutočnili premiérovo v roku 1976. Chodci krúžili v doterajšej histórii celkovo na ôsmich súťažných okruhoch. Podujatie bolo viackrát aj slovenský šampionát na 20 km, v rokoch 2014 a 2015 usporiadali v rámci neho medzištátne juniorské podujatia. Preteky organizovali rôzne borskomikulášske kluby (TJ Sokol, TJ Mladosť, TJ Junior Club) s podporou miestnej samosprávy, Slovenského atletického zväzu (SAZ) a sponzorov. Do roku 2018 štartovalo v Borskom Mikuláši vo všetkých vekových kategóriách spolu 6112 pretekárov z 39 krajín piatich kontinentov. V roku 1989 zaznamenali na Záhoráckej dvadsiatke rekord v počte štartujúcich na chodeckom podujatí v bývalom Československu – štartovalo až 329 pretekárov.dodal predseda organizačného výboru pretekov Ján Záhončík.Medzi účastníkmi nechýbali olympijskí víťazi Robert Korzeniowski z Poľska (štartoval ako dorastenec), Jefferson Pérez z Ekvádoru (v roku 1996 ho pre nedovolené občerstvovanie sa diskvalifikovali) a Slováci Jozef Pribilinec s Matejom Tóthom. Víťazi hlavnej kategórie mužov sú zvečnení na mramorovom obelisku v areáli Základnej školy Jána Hollého v Borskom Mikuláši. Ich mená vytesáva do mramoru majster kamenár Jozef Petrík, bývalý chodec a autor návrhu tohto pamätníka. Najčastejšie sa na ňom objavilo meno Mateja Tótha, ktorý na Záhoráckej dvadsiatke/desiatke zvíťazil deväťkrát.poznamenal prezident SAZ Peter Korčok.Na 50. ročníku sa zídu pretekári zo 40 krajín z celého sveta.prezradil riaditeľ pretekov Roman Gazárek. Zaujímavosťou je, že v pretekoch veteránov prisľúbil účasť aj Piergiorgio Andreotti, synovec bývalého talianskeho premiéra Giulia Andreottiho.Záhorácka dvadsiatka sa uskutoční v sobotu 1. júna (od 12.30 h) v hlavných kategóriách ako slovenský šampionát v chôdzi na 10 km. Patronát nad pretekmi prevzal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko.