Záhorskú Bystricu s Dúbravkou spája nová priama autobusová linka 36

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) – Bratislavskú Záhorskú Bystricu spája od pondelka s Dúbravkou priama autobusová linka 36. Tá je výsledkom spoločného úsilia miestnych obyvateľov a samosprávy a viac ako dvojročných rokovaní medzi hlavným mestom a mestskou časťou Záhorská Bystrica, ktorej počet obyvateľov sa za posledných osem rokov zdvojnásobil.vysvetlil na brífingu hlavný zámer zriadenia novej linky starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.Trasa autobusovej linky vedie od Tesca Expres smerom na Krče a obsluhuje tiež rezidenčnú oblasť Strmé vŕšky. Odtiaľ sa vracia na hlavnú cestu, cez kruhový objazd Petra a Pavla zatáča k televízii Markíza, po Hodonínskej ceste pokračuje ku krematóriu a k nákupnému centru Bory Mall. Odtiaľ smeruje na Dúbravku, teda cez Agátovú ulicu, k obchodnému domu Saratov a končí na Žatevnej ulici.Linka momentálne premáva cez školský rok v polhodinovom intervale, teda dvakrát za hodinu. Počas školských prázdnin a cez sviatky a víkendy je to raz za hodinu. Podľa starostu je to zatiaľ skúšobná lehota.podotkol Krúpa. Do budúcnosti verí, že mesto bude ekonomicky v takom stave, že prevádzku linky bude prevádzkovať vo vlastnej réžii. Momentálne mestská časť hradí zo svojho rozpočtu desať percent nákladov. Mesto vo svojom rozpočte na túto linku vyčlenilo podľa primátora Iva Nesrovnala takmer pol milióna eur.Záhorskú Bystricu s centrom mesta naďalej spája autobusová linka 37. Tá sa zároveň vrátila na svoju starú pôvodnú trasu, teda bez zastávok do Marianky a na Strmé vŕšky. Lokalitu Strmé vŕšky obslúži nová linka 36 a Marianku po dohode obsluhuje Slovak Lines, a to zmenou trasovania a frekvencie linky 215.