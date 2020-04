Záhrada barokového kaštieľa v obci Hronsek sa dočká obnovy, pribudnú lavičky aj nové osvetlenie

V parku pribudnú aj lavičky či koše

Barokový kaštieľ a vzácne stromy

Drevený artikulárny kostol aj ďalší kaštieľ

18.4.2020 - Park pri barokovom kaštieli v obci Hronsek v Banskobystrickom okrese začnú čoskoro komplexne obnovovať. Ako pre agentúru SITA potvrdil starosta obce Miroslav Ostrihoň, samospráva podpísala zmluvu s vysúťaženým dodávateľom prác, s miestnou firmou Ressan s.r.o., na práce v celkovej sume 298 380 eur vrátane DPH.Obec získala obnovu nenávratný finančný príspevok z eurofondovej výzvy v rámci projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Hronsek“.„Stavenisko sme odovzdali v piatok 17. apríla, pričom dodávateľ sa zaviazal práce dokončiť do 180 dní,“ uviedol starosta. Podľa zmluvy by teda park mohol byť komplexne obnovený a zrekonštruovaný niekedy na jeseň tohto roka.Obnova parku pri barokovom kaštieli predstavuje okrem sadových úprav aj úpravy spevnených plôch, rekonštrukciu historického kamenného múru, ale aj zreštaurovanie vstupného portálu. Odstránené majú byť niektoré staršie dreviny a nahradené novou výsadbou stromov a rastlín.„Pribudne aj mobiliár parku, ako sú lavičky, odpadové koše, stojany na bicykle a tiež nové osvetlenie,“ doplnil Ostrihoň.Soosovsko-Géczyovský barokový kaštieľ podľa stránky obce pochádza z roku 1775. Je postavený v barokovom slohu s nárožnými baštami. V interiéri kaštieľa sa zachovali pruské a zrkadlové klenby, ktoré majú miestami aj štukovú výzdobu.Kaštieľ je umiestnený v záhrade, kde sa nachádza vzácna, vyše 200-ročná lipa. Pred kaštieľom sa nachádza aj viac ako 200-ročný dub. Každý rok, vždy druhú májovú sobotu, sa v priestoroch barokového kaštieľa a záhrady koná Slávnostný deň obce Hronsek a kaštieľ je sprístupnený verejnosti.Obec Hronsek v okrese Banská Bystrica je známa hlavne dreveným artikulárnym evanjelickým kostolom so zvonicou, ktorý bol zapísaný v roku 2008 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.V obci sa okrem barokového kaštieľa nachádza aj goticko-renesančný kaštieľ nazývaný „vodný hrad“, ktorého obnovu dokončil súkromný vlastník v roku 2016.