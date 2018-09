Záhrada pod Starým zámkom v Banskej Štiavnici víta návštevníkov novým altánkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Pivná značka Kelt prostredníctvom projektu Kelt pomáha prírode podporuje už druhý rok v poradí komunity ľudí, ktoré radi trávia čas v prírode a pri stretnutiach s priateľmi, a zároveň organizujú aktivity na vyčistenie a skrášlenie ohnísk. Tento rok Kelt podporil úpravu banskoštiavnickej Záhrady pod Starým zámkom. "Pivo Kelt sa vždy spájalo so šikovnými a zručnými chlapmi. Sme veľmi radi, že aj v Banskej Štiavnici sa zišla široká komunita a aj vďaka našej podpore mohla svojimi silami pripraviť pre domácich, ale aj návštevníkov takýto krásny priestor," povedala Andrea Malovcová, brand manažérka značky Kelt.Po letných prípravných prácach a stavbe oporného múru sa dobrovoľníci pustili na začiatku septembra aj do výstavby samotného altánku. Počas Týždňa dobrovoľníctva sa do prác zapojilo v Záhrade pod Starým zámkom 30 dobrovoľníkov z Nadácie Ekopolis, Združenia turizmu Banská Štiavnica, ale i miestnej komunity. Dobrovoľníci pomáhali pri ukončení výstavby altánku, úprave priestoru na opekanie, či zveľaďovaní okolia prostredníctvom zberu odpadu, stavby chodníkov a brúsenia lavičiek. Vynovený priestor si môžu návštevníci prvýkrát vychutnať na slávnostnom otvorení počas Festivalu Amplión, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. až 30. septembra."Cieľom projektu bolo zveľadiť záhradu tak, aby na jeseň mohla vítať domácich, ako aj návštevníkovaokončievaní nového priestoru na piknikovanie a stretnutia.toré trávia , ktorí Banskú Štiavnicu navštevujú kvôli turistike či oddychu. Spoločne s dobrovoľníkmi sa nám podarilo vytvoriť priestor na kvalitné trávenie času s priateľmi pri stretnutiach v prírode," hovorí Martin Macharík, predseda Združenia turizmu v Banskej Štiavnici.Databázu verejne dostupných ohnísk a piknikových miest, ktorú pre všetkých milovníkov prírody pripravila pivná značka Kelt, nájdete na stránke www.ohniska.sk