Zahraničné investície by sa mali najskôr preveriť, Sulíkovo ministerstvo pracuje na novej legislatíve

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zahraničné investície na Slovensku by sa mali preverovať. Ministerstvo hospodárstva SR už podľa predbežnej informácie pripravuje novú legislatívu. Tá by mala predstavovať efektívny nástroj ochrany pred bezpečnostnými rizikami spojenými so zahraničnými investíciami.Slovensko tak bude vedieť nie len monitorovať tieto riziká, ale ich aj eliminovať, a to prijatím konkrétnych opatrení vo forme stanovenia podmienok pre realizáciu zahraničnej investície alebo jej prípadným zakázaním.Osobitne sa podľa zverejnených informácií bude pristupovať k zahraničným investíciám vymedzeným nariadením vlády, ako napríklad v oblasti obrany, v odvetví biotechnológie, v prípade prvkov kritickej infraštruktúry, či v oblasti médií. Tie nebude možné uskutočniť bez predchádzajúceho posúdenia.„Východiskom pre prijatie návrhu zákona je aktuálny vývoj a trendy v globálnom hospodárskom priestore a vzájomná otvorenosť ekonomík Európskej únie, ktoré prispeli k tomu, že aj napriek všeobecne pozitívnemu vplyvu prichádzajúcich zahraničných investícií, je nutné venovať im zvýšenú pozornosť a identifikovať ich potenciál a spôsobilosť negatívne ovplyvniť bezpečnosť alebo verejný poriadok," zdôvodňuje rezort hospodárstva potrebu prijatia zmien.