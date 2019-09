Zahraniční lídri a mnohí ďalší sa rozlúčili s Mugabem

Na snímke stúpenci zosnulého bývalého zimbabwianskeho prezidenta Roberta Mugabeho držia jeho portréty počas štátneho pohrebu 14. septembra 2019 na futbalovom štadióne v Harare. Dlhoročný zimbabwiansky prezident Robert Mugabe zomrel v piatok 6. septembra 2019 v Singapure vo veku 95 rokov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 14. septembra (TASR) - Zahraniční lídri, podporovatelia a bežní občania sa v sobotu zišli na národnom štadióne v zimbabwianskom hlavnom meste Harare, kde sa konala štátna rozlúčková ceremónia na pamiatku zosnulého zakladateľa afrického štátu, Roberta Mugabeho.Mugabe, ktorý vládol v Zimbabwe 37 rokov, kým ho v novembri 2017 nezosadila jeho vlastná armáda, zomrel 6. septembra v nemocnici v Singapure vo veku 95 rokov.Exprezident bude pochovaný zhruba o mesiac, aby mohli byť jeho pozostatky uložené v Harare do nového mauzólea v areáli národného pamätníka venovaného hrdinom boja za oslobodenie krajiny. V piatok to oznámil jeho synovec a hovorca rodiny Leo Mugabe. Príbuzní teda ustúpili od želania, aby bol exprezident pochovaný už v nedeľu 15. septembra na svojej usadlosti v Kutame, severozápadne od metropoly.Súčasný prezident Emmerson Mnangagwa, bývalý Mugabeho viceprezident, ktorý pripravil plán na Mugabeho zosadenie, v piatok večer oznámil, že postavenie mauzólea oddiali pochovanie jeho predchodcu."Dajme dnes bokom naše názorové rozdiely, spoločne si pripomínajme minulosť a pozerajme do budúcnosti ako jeden hrdý, nezávislý a slobodný národ," napísal v sobotu na Twitteri Mnangagwa, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.Práve Mnangagwa a vládnuca strana ZANU-PF chceli, aby bol Mugabe pochovaný v areáli národného pamätníka venovaného hrdinom boja za oslobodenie krajiny od vlády belošskej menšiny. Niektorí príbuzní však presadzovali pochovanie v jeho rodnej dedine a odôvodnili to trpkými pocitmi z toho, ako bývalí druhovia zvrhli Mugabeho.Na Mugabeho pohreb začali už vo štvrtok večer do Zimbabwe prichádzať africkí lídri, vrátane dlhodobo vládnucich prezidentov Rovníkovej Guiney a Konžskej republiky.Na národnom štadióne boli vyvesené pútače na oslave Mugabeho.Jeden z obyvateľov Leo Mapuranga povedal pre agentúru Reuters: "Som smutný, pretože Mugabe bojoval za nás. Pamätám si ho, ako dal černochom pôdu, ekonomickú slobodu a vyššie vzdelanie, kde sa nerozlišovalo medzi rasami.""Teraz ľudia trpia. Nikto nereguluje ceny v obchodoch. Náš minister financií sa snaží zaviesť politiku z krajín prvého sveta, ktorá v krajinách tretieho sveta nefunguje," dodal obyvateľ.Mnangagwova vláda podnikla kroky na zníženie rozpočtového schodku, zrušila dotácie na palivo a elektrinu a zrušila aj zákony obmedzujúce verejnosť či slobodu médií - tieto reformy a úsporné opatrenia však znásobili utrpenie bežných ľudí.Mugabe bol oslavovaný ako zástanca rasového zmierenia, keď sa v roku 1980 dostal k moci v jednom z posledných afrických štátov, ktoré sa zbavili koloniálnej vlády belochov.V roku 2017 ho však armáda zvrhla, čo v krajine s 13 miliónmi obyvateľov vyvolalo búrlivé oslavy. Mnoho ľudí doma aj v zahraničí ho pokladalo za mocou posadnutého autokrata, ktorý posielal vraždiť komandá smrti, manipuloval s výsledkami volieb a ničil ekonomiku len preto, aby ju mal pod kontrolou.