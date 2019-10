Zahraniční Slováci budú hovoriť o doterajších aktivitách i výzvach

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) – Bilancia uplynulých štyroch rokov i načrtnutie vízie do najbližšej budúcnosti budú hlavnými témami VI. riadneho Valného zhromaždenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí (SZSZ), ktoré sa v sobotu koná v Bratislave. Valné zhromaždenie by podľa predsedu SZSZ Vladimíra Skalského malo synergicky zužitkovať i ďalšie aktivity, ktoré sú naplánované.priblížil.Skalský pri bilancii predchádzajúceho obdobia výrazne ocenil fakt, že sa v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSZŽ) podarilo otočiť nepriaznivý trend neustáleho poklesu podpory krajanských aktivít.upozornil.Zvýraznil tiež to, že z vyše šesťmiliónovej splátky za niekdajší juhoslovanský dlh voči Československu sa bude financovať viacero dôležitých aktivít pre krajanov.priblížil Skalský.Centrum slovenského zahraničia bude situované v objekte v centre Bratislavy na Laurinskej 19.dodal Skalský.Z predchádzajúceho obdobia považuje za dôležitý úspech tiež zriadenie Rady vlády pre krajanské otázky, ktorej predsedá minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, a v ktorej zasadajú predstavitelia príslušnýchh rezortov.priznal predseda SZSZ.