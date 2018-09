Zahraničný výbor nebol uznášaniaschopný, koaliční poslanci neprišli

Na archívnej snímke predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 4. septembra (TASR) - Zahraničný výbor Národnej rady (NR) SR v utorok nebol uznášaniaschopný. Zúčastnilo sa na ňom päť opozičných poslancov a predsedníčka výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Člen výboru Martin Klus (SaS) chcel na zasadnutí hovoriť aj o lete vládneho špeciálu s vietnamskou delegáciou. Plánoval tiež navrhnúť uznesenie, ktorým by výbor poslal rezortu vnútra a rezortu diplomacie doplňujúce otázky k tejto téme.Klus chce od Ministerstva vnútra (MV) SR vedieť, prečo v čase únosu vietnamského podnikateľa došlo k zmene dôvodu žiadosti o prelet slovenského vládneho špeciálu ponad Poľsko. Pôvodne malo ísť o prepravu ministra pre vnútornú bezpečnosť Vietnamu, potom bol v žiadosti uvedený dôvodPýta sa tiež, prečo vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) nakoniec pracovnú cestu neabsolvoval.Rezort diplomacie by mal zas podľa Klusa uviesť, aké mal informácie o pracovnej ceste ministra vnútra do Moskvy. Zaujíma ho tiež, či sa rezort plánuje poľskej strane ospravedlniť za uvedenie nepravdivých informácií. V utorok otázky podá ako interpeláciu poslanca, uznesenie výboru by však podľa jeho slov malo väčšiu váhu. Odpovede takto dostane do 30 dní.Výbor sa mal zaoberať aj viacročným finančným rámcom rozpočtu EÚ, aktualizáciou vojenského zastúpenia SR v štruktúrach NATO a EÚ a správou o politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. Na zasadnutie výboru prišiel aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek.Členovia výboru za koaličné strany Smer-SD a SNS sa nezúčastnili ani na prechádzajúcom rokovaní výboru. Na ňom výbor prijal stanovisko, ktorým odmietol legitimizáciu anexie a okupácie Krymu návštevami ústavných činiteľov. Reagoval tým na návštevu Krymu nezaradeným poslancom Petrom Marčekom. SNS následne žiadala okamžitú výmenu na poste predsedu výboru. Národniarom prekážalo, že rokovanie nebolo zvolané po dohode s koaličnými partnermi.