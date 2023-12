Zahraničný výbor tureckého parlamentu schválil vstup Švédska do NATO

26.12.2023 (SITA.sk) - Zahraničný výbor tureckého parlamentu v utorok vyslovil súhlas so vstupom Švédska do Severoatlantickej aliancie Švédsko a susedné Fínsko požiadali o vstup do NATO vlani po tom, ako Rusko začalo inváziu na Ukrajinu . Turecko však namietlo proti ich prijatiu, kým nesplnia jeho bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iného týkali skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické.Fínsko sa stalo členom aliancie v apríli. Členstvo krajiny v NATO musia ratifikovať všetky členské štáty.