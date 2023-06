Zaistia súkromie aj ochranu pred slnkom. Lomax predstavuje screenové rolety

Screenové rolety chránia za každého počasia

Ochrana pred slnkom aj pasívne chladenie

12.6.2023 (SITA.sk) -Screenové rolety sa pre svoj nadčasový dizajn skvele vynímajú na všetkých typoch budov – rodinných, bytových aj verejných. Vysokokvalitné látky navyše zaistia screenovým roletám dlhú životnosť. Produktová novinka spoločnosti Lomax zabraňuje pohľadu zvonku, takže plnohodnotne chráni vaše súkromie, zároveň však umožňuje nerušený výhľad von."Tento typ tienenia vytvára vnútri budovy optimálne tepelné podmienky, je vhodný pre všetky typy stavieb. S veľkým výberom farieb a boxov sú screenové rolety moderným dizajnovým doplnkom rodinného domu alebo firmy," tvrdí Petr Přichystal, marketingový manažér spoločnosti Lomax. Príjemným bonusom pri kúpe je garancia päťročnej záruky a možnosť najväčšieho výberu látok na trhu.Vonkajšie látkové tienenie sa umiestňuje na vonkajšiu stranu okna, presklené steny alebo pergoly. Zachycuje slnečné žiarenie mimo objektu a zabraňuje tak prehrievaniu interiéru. Látka screenovej rolety sa skladá z niekoľkých typov materiálu, ako je sklené vlákno, PVC alebo polyester, ktoré zaistia odolnosť aj proti poveternostným vplyvom.V hornom boxe je uložený rúrkový hriadeľ, na ktorý sa látka navíja. Tu vedú dve postranné vodiace lišty, v ktorých je zabudovaný zips zlepšujúci odolnosť proti vetru. Pozdĺžne obtlačenie na látke eliminuje konštrukčné riešenie CLICK-ON. "Maximálne napnutie látky zariadi závažie, ktoré sme umiestili do spodnej časti lišty. O pohyb celého systému sa stará rúrkový pohon v hriadeli," tvrdí Přichystal.Hlavnou prednosťou tejto produktovej novinky je svetelná priepustnosť, variabilita a vizuálny kontakt s okolím. So screenovými roletami sa tak ani počas veľmi slnečných dní nemusíte vzdať denného svetla, zároveň si však poradia s priamym žiarením slnka do interiéru."Použité látky a tkaniny prepúšťajú ideálne množstvo prirodzeného svetla, a preto zaistia dokonalú svetelnú pohodu vnútri budovy. Prednosťou týchto roliet je aj funkcia pasívneho chladenia, ktorá môže ušetriť nemalé finančné prostriedky za prevádzku klimatizácie," vysvetľuje Přichystal a dodáva, že rolety spoľahlivo ochránia pred slnkom, vetrom a čiastočne aj dažďom. Okrem exteriérového tienenia okien sú vhodné aj pre terasy, pergoly alebo zimné záhrady.Informačný servis