Hlavní partneri: Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska, 365.bank, Binance

Partneri: VISA, Fumbi Network,

Pod záštitou: Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku (Embassy of Israel, Slovakia)





Podporovatelia: Oracle Corporation, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone (The Embassy of the Slovak Republic in Washington)

Produkčný partner: VNET, Upcoming Tell your story

V kooperácii: City TLV - The Fintech Community of Israel

Mediálni partneri: StartitUp, SITA, Nextech, Financial Report, Euroekonom.sk, Financie v pohode, in.ba, Bankovnictví, Education.sk, SmartMoneyMatch, Zlatá minca

Odborný garant: FINAS Fintech & Insurtech asociácia Slovenska



25.10.2021 (Webnoviny.sk) - Finweek Bratislava Conference sa bude konať vuž, zahovorí, ktorá Finweek organizuje.Napriek covid situácii budena konferencii Vstupenku je možné zakúpiť si online v troch rozdielnych balíkoch, pričom. V cene každého balíka je okrem účasti na diskusiách zahrnutý aj B2B aplikácie , pomocou ktorej je možnéOkrem toho zakúpený balík umožňuje aj, ktorého súčasťou bude už, tentokrát spojený sPočas konferencie predstavia organizátori verejnosti aj, ktorý sa uskutoční ešte tento rok.dodáva Čajko. Finweek Bratislava Conference odštartuje diskusiouktorej témou budú digitalne meny vrátane digitálneho eura a kryptomien, ktorým sa rečníci budú venovať nielen z pohľadu potenciálu, ale aj regulácie. Téma krypto regulátorov presiahne aj do diskusie, v rámci ktorej sa tejto problematike budú venovať. S výrazným nárastom digitálneho bankovníctva sa totiž. Podľa prieskumu spoločnosti McKinsey z mája 2020, ktorého vzorku tvorilo 200 000 Európanov,Prvý konferenčný deň nakoniec uzavrie diskusia, v rámci ktorej vystúpi ajobjasňuje. Aktuálne informácie aprinesie okrem Národnej banky Slovenska ajhovorí Marcel Klimek, štátny tajomník Ministerstva financií SR.Druhý deň začne diskusiou, ktorá sa bude. Veľké skúsenosti s touto problematikou má aj, ktorý budediskusie. Rozprávať bude. Okrem toho priblíži svojevysvetľuje. Diskusiu orečníci prenesú aj na, kde je, ktorá saDo diskusieprispeje ďalší zo svetových odborníkov,, ktorý sa venuje, ktoré boli kedysi považované za priekopníkov v zavádzaní pokročilých technológií,. Väčšina bánk je totiž stále len v počiatočnom štádiu prijímania technológií typu distribuovaná účtovná kniha, umelá inteligencia či cloud computing, na ktoré sa niektoré iné odvetvia už stihli transformovať.objasňuje, pretože umožňujú spotrebiteľom rýchlo, pohodlne a lacno posielať peniaze v rámci celého sveta a okrem toho(AI). Namiesto toho, aby zamestnanci manuálne spracovávali každú faktúru či platbu,. Okrem toho sidodáva. Z pohľadu spoločnostijeobjasňuje, na ktorej názor nadväzuje aj. A hoci je tento sprievodca určený najmä pre komunitné banky, jeho obsah môže byť užitočný aj pre banky akéhokoľvek typu a veľkosti.Téma "mobile-only banks” je pomerne rozsiahla, preto sa jej odborníci v diskusiibudú ďalej venovať aj z pohľadu, ktoréhonielen, ale aj, ktoré začali vážne uvažovaťBlockchain tak zohráva veľmi dôležitú rolu nielen, nehovoriac o tom, žetzv.Tretia diskusia tak bude naozaj rozsiahla a v závere dňa na ňu nadviaže téma, ktorá uzavrie druhý konferenčný deň a venovať sa bude napríklad aj očakávaniam zákazníkov od insurtech inováciíTémou posledného dňa bude najmä, ktorej sa budú odborníci venovať až v dvoch diskusiách., pričom u mnohých sa dopady prejavili s nástupom pandémie.upozorňuje. Jedným z pozitívnych faktorov ovplyvňujúcich dosahovanie lepšej finančnej gramotnosti je aj digitalizácia, ktorú akceleroval práve príchod pandémie. Jedným z našich hlavných problémov však je, že nepoznáme jednoznačnú odpoveď na otázku, Finweek Bratislava Conference sa organizuje pod záštitoua v kooperácii so. Vďaka za pomoc pri jej organizácii však patrí všetkým partnerom a podporovateľom:Všetky ďalšie informácie o Finweeku nájdete na Techevents.eu a na sociálnych sieťach LinkedIn Instagram . Pre všetky podrobné informácie týkajúce sa jednotlivých diskusií sa nezabudnite pridať aj do LinkedIn Eventu organizátora Všetky doterajšie konferenčné formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované v archívoch ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.Informačný servis