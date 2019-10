Zákaz fajčenia v reštauráciách by sa mohol rozšíriť aj na terasy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) - Zákaz fajčenia v interiéroch reštaurácii by sa mohol rozšíriť aj na terasy, kde sa podávajú jedlá. Navrhujú to poslanci Katarína Cséfalvayová, Martin Fedor (obaja nezaradení) a Marek Krajčí (OĽaNO) v novele zákona o ochrane nefajčiarov, ktorú predložili do Národnej rady (NR) SR.argumentujú v dôvodovej správe.Tvrdia, že z hľadiska zdravia je to pre stravujúcich sa návštevníkov zariadení ešte viac škodlivé ako napríklad fajčenie na zastávkach či nástupištiach, kde je fajčenie už dávno zakázané.Navrhujú preto rozšíriť zákaz fajčenia aj na vonkajšie priestory, v ktorých zariadenia spoločného stravovania poskytujú služby.